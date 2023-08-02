大野狼與小紅帽是人盡皆知的童話故事。大野狼閒閒沒事幹，看不出和小紅帽有何不共戴天之仇，硬是要把沒什麼肉的小女孩吃下肚，旁人看得費解。而最後無論哪個結局，大野狼都是悲劇收場，要不開腸剖肚，要不被滾水燙死，小紅帽自此跟奶奶過著幸福快樂的日子。

在這場藍營內戰中，很明顯，郭台銘是大野狼，侯友宜是小紅帽。而侯郭的競爭，前哨戰是國民黨的黨內提名，正面戰是提名到國民黨全代會之間，近身肉搏則是這一兩個星期的事。得到國民黨正式提名的侯，半年來一直以乖巧、不失小聰明的小紅帽形象示人；自稱老虎的郭台銘，則終於露出大野狼尾巴，空軍陸戰並進，使盡狠招要置侯於死地。

大野狼招式凶猛，特別年過古稀的「中年危機」來得又凶又很，人生還有幾個4年能問鼎大位？輸了前哨戰、正面戰的大野狼已無退路，郭的終極目標是把小紅帽吞進肚，取代侯友宜；再差一點是取得侯的承諾，攫取其他政治大位，大野狼的商場經驗讓他知道勢比人強，只要讓聲量、讓跟小紅帽本就不和的地方系統導向自己，小紅帽必須示弱。

但正如我們熟知的故事情節，自始至終，小紅帽沉著以對大野狼步步進逼。侯的底氣其來有三，首先他手握政黨正式提名，怎麼都比口口聲聲說自己拜關公的郭台銘名正言順；其次，侯有扎扎實實13年新北市市政經驗，怎麼都比郭台銘更懂民意和政治脈動；其三，侯經過兩次大選檢驗，身家清白，黑白黃紅該抹的都差不多，反觀郭是顆五彩未爆彈，民進黨巴不得郭獨立參選，一舉重挫在野勢力。

算到最後，大野狼的如意算盤就是極限施壓，只要把小紅帽引出家門，主動求和，生吞活剝就不是夢。然而小紅帽只要沉得住氣，曠野之上不只有其他猛獸伺機而動，侯好好地把基本國政立場、美中台關係、國家安全戰略說清楚，60%的反綠支持者仍有較高的機率願意支持有經驗、會做事的侯，而非政治誠信存疑、被公關團隊過度包裝的郭台銘。

大野狼在公共事務的範疇內，輸了誠信就輸了第一步，再怎麼豪情狀語，要為年輕人拚未來、要為中華民國粉身碎骨，都容易被打上問號。小紅帽當然也不能太樂觀，局勢回溫也可能只是乍暖還寒，若把局勢賭在商人絕不做賠本的生意，誤判了中年危機讓非理性抉擇高度增加的可能，也是過度天真。

無論如何，大野狼與小紅帽之戰都將接近尾聲，郭訪美、侯訪日能否做出成績，都將是對兩人處理國際事務最血淋淋的考驗。任何一方失足，都將讓天平大幅傾斜，而這局，我們且看大野狼在訪美後能否繼續對小紅帽極限施壓，對此我持高度保留。滿嘴毛的大野狼郭台銘還有什麼招，沒什麼好期待。（作者為工程師）

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