數位部部長唐鳳說，已為副總統賴清德下周出訪巴拉圭做好網路安全防護，數位部將以生物特徵、設備裝置及連線行為這3道防線，防杜網攻。

之前，唐鳳曾說，今年3月蔡英文總統出訪時，網路攻擊沒那麼多，只有小規模的3、40個資安通報，這是數位部「整合式聯防」發揮功效。他自豪表示，這證明他領軍的數位部「真的有在做事」。

但無論是整合式聯防還是3重防禦，聽來都相當稀鬆平常，甚至可以說是目前防止駭客攻擊的基本功，這到底是有什麼好自嗨的？

唐鳳還說，因為有些單位預算不足，無法採購先進的資安設備，因此數位部責無旁貸建立了資安公共系統，供各單位使用，只要有資安問題就可以找數位部，意思是唐鳳會負全責。

然而，其實數位部的網路系統早被專家發現有嚴重漏洞，駭客根本就可以來去自如。資安平台「HITCON ZeroDay」今年曾接獲通報指出，數位部所建置的「無障礙網路空間服務網」，檢測功能附檔驗證不嚴謹，有心人不但可以輕易上傳惡意程式竊取資料，還可以進而攻擊其他公部門的網路系統，數位部的網路系統形同門戶洞開，時間長達7個月之久。

數位部連自己的資安都保護不了，甚至還連累其他部門的資安，真是笑死人了！但唐鳳至少還會把蔡英文、賴清德等高官的資安、網攻當一回事，一般民眾不管有多少人被詐騙，唐鳳恐怕連管都懶得管。例如，他曾承諾下架社群媒體的名人詐騙廣告，但期限早已過了，詐騙廣告卻愈來愈多，根本沒有改善。愛吹牛又不辦正事的唐鳳就是尸位素餐、浪費公帑的綠官代表！