地方創生已推動了多年，各地方因其地理、物候、人文與區位條件不同，推動地方創生自有其優勢與限制，且其創生之經濟價值亦各有不同置頂點。

今年是全球最熱的一年，台灣各城市亦難逃此熱浪，盆地型的大台北都會區亦然。都會人逃離都市火爐，走向山、海、郊野，但囿於工作維生，這樣的尋求生活涼感的環境塑造與產業經濟似乎亦應有其特殊屬性之都市熱島效應解方，且是與都市創生有互動互利之經濟與社會療癒效能的。

週日在灸熱午後，前往目前熱門的大稻埕貨櫃市集，傍晚時分欣賞淡水河畔夕陽，儘管有風不是很涼，但望見河水霞光盪漾與市集廊帶中之各種精釀啤酒一車車……令人有步入歐洲夏日啤酒季之涼快感與心靈撫慰感。只是，這是市府產發局之創意，但畢竟它是臨時性的市集，若遇颱風或天候不佳，這樣的場景與悠閒的夏日體驗會是被打折的。

頓時回想昔日和台灣文資界諸多前輩，如丘如華女士、產業遺產保育學者以及建啤工會等員工極力倡議保存的「活古蹟」、「活產業」，建啤文化園區為何走過25年了，依然靜止不動？！

如果有一個城市在市中心，尤其是昔日鐵道產業廊帶上，還可以持續維持其工業生產，這超過100年的高砂啤酒工廠，不正是今日全球可望又不可得的珍寶？如札榥、海尼根、百威、米勒……這些知名品牌啤酒廠均保存了現地工廠，持續堅持以傳統工法釀造啤酒，且有的更結合觀光旅遊、複合式餐飲，成為進階式的啤酒文化園區。

昔日台灣流行具地方風情的啤酒屋，而今但看這個台灣第一個啤酒釀造廠依然還是存活，還保有五種百年前之啤酒酵母種，還有最珍貴的醣化槽……這不僅可以完全收納大稻埕的貨櫃市集，更可以增深台灣釀造技術史與產業文化「活遺產」之吸引力與文化經濟價值。

頃聞，這個台北市中心難得的蛋黃工業區，似乎難以保全其完整生活產業地景，而毗鄰之建商投資者，包括台科大校園均仍不放棄校地擴大於中……

試想，德國、比利時、捷克、英國的啤酒文化與都市生活之結合是多麼有活力、有魅力，它可連結各項運動賽事，健康陽光的朋友聚會，且更能活化都市核心區中之另類活文化資產。就這點作為台北人，無論年齡、階層，我們應全力支持這珍稀又瀕臨滅絕的活的產業文化資產。

決策者，懇請讓市民與觀光客多一點在地浪漫、有感的生活體驗吧！（作者為中國文化大學景觀學系系主任兼教授）

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