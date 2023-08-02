農業界期盼已久的農業部，8月1日在滂沱大雨中揭牌，做為農業界的一員，憂喜參半，喜的是終於有農業部要做「農為國本，立部厚生」的靠山，憂的是這7年來的農業施政，把台灣農業的根本搞壞了。農業部要有重建台灣農業光榮歷史的使命感，必須要除弊興利才能真正做到「農為國本，立部厚生」的目標。

首先是如何重建台灣農業的根基？第一，要尊重專業制定施政方向，不能有太多政治思考來做決策，實施「稻作直接給付與公糧保價收購」雙軌並行制，造成公糧體系的崩壞；與中國的農產貿易銳減、雞蛋減產造成大量進口雞蛋、補貼豬肉進口等，這些都是不專業和摻入政治正確的產物，嚴重破換農業的根基。

第二，荒謬的補貼政策，嚴重降低農業競爭力，也提高糧食安全的風險。應該將農業補貼做為農業永續經營的助力，營造優質的農業生產環境才是正辦。

第三，農業生產的重要資源被嚴重破壞，農業部要與經濟部研商，訂出農地設太陽能發電的規範，不能任由地方政府惡搞，農地種電後是回不來生產糧食的，這與違規工廠、農舍對農業生產的傷害不相上下。確保農業用水，2020年農委會將水利會改制為公務機構後，3年多停灌休耕11.3萬公頃，遠高於2008～2016年間停灌休耕6.6萬公頃，農業部要堅持農業用水的基本權利，才能確保糧食安全。

以上是傷害台灣農業根基的錯誤政策，農業部一定要導正，重建農為國本的基礎。

8月1日從副總統、前後任行政院長、立法院長乃至部長的致詞，期許農業部要當農民的靠山，解決農民問題，提高農民所得，這些空洞的口號，完全忘了「立部厚生」的目標，也沒有提出具體作法。有農民說農業部不要像農委會這幾年製造許多問題就阿彌陀佛了。

農業部除了當農民的靠山外，同時也要做國人糧食、食品安全，永續環境的守護者，因此農業部要有興利的作法，才能達到「立部厚生」的目標。第一，要檢討國土計畫法，及農一地的使用規範，保持優良生產，為發展農業產業所用。第二，建立快速正確的產銷資訊體系，市場評估，優質產品推向國際市場；農業部不只管農業生產，也要做產品加工，食品安全並行銷國內外，創造價值。第三，研擬農業缺工的可行辦法並立即推動，解決農業人力不足的急迫難題。

第四，停止沒有效率的補助方式，提升農業金融體系的效能，讓農產業在提升產業競爭力時，有充足的金融支援。第五，當產業規模擴大後，應建立合理的農業賦稅制度，與國際公平競爭。

在恭喜農業部成立的同時，農業老兵提出對農業發展的期許，要改變只做農民靠山的思惟，要做國人厚生的後盾，請政府能一起努力，重建台灣農業的光榮。

（作者為國立台灣大學名譽教授、前農委會主委）