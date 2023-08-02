自從被中國國民黨提名為下屆總統參選人後，侯友宣民調表現一直低迷不振，的確導致很多藍營支持者憂心。

ETtoday於7月28至30日進行民意調查，並在8月1日發布數據顯示，如果2024由賴清德、侯友宜與柯文哲3人競逐，賴清德支持度獲35.6%，柯文哲為28.8%，侯友宜為24.3%。與5月23至25日的民調相比，賴清德雖微幅下跌0.8個百分點，但侯友宜也下跌3.4個百分點，跌幅遠超過賴清德；至於柯文哲是上升5.7個百分點，與賴清德的支持度差距已縮小至6.8個百分點，賴清德至今只微幅領先柯文哲。因此，侯友宜的表現反而顯示沒有任何進展的跡象。

作為幕後舵手的中國國民黨主席朱立倫，對於自己提名的侯友宜，給予大力吹捧當然也不會意外。譬如他被媒體問到「若侯友宜9月後民調沒有起色，為組織在野大聯盟是否會考慮讓他搭配其他人選」時，他並沒有正面回答，僅表示國民黨最新內參民調顯示，侯友宜的支持度已經追上柯文哲，且與賴清德的差距不大。的確，他當時的談話是有所暗示，侯友宜目前民調應是大有可為。

可是朱立倫所說「侯的支持度已追上柯文哲」這句話，應該還是有誤差。因為由ETtoday的民調可以看出，賴清德和侯友宜的支持度差距是11.3%，至於柯文哲也比侯友宜多出4.5%，所以朱立倫說：「侯的支持度已追上柯文哲」，應是與事實有違背。不過ETtoday民調在政黨傾向交叉分析下，是有顯示朱立倫的部份看法：「支持國民黨的民眾願意投給侯友宜的比例為72.8%，顯示藍軍逐漸歸隊」；同時，他在50歲至59歲的民眾有高達35.1%的支持度，60歲以上民眾則有34.8%。

但重點是，在下屆總統大選投票之前的一、兩個月，侯友宜是否能急起直追，如果屆時能追上柯文哲，排名老二，結果就只能企求「棄保效應」發生；但如果侯友宜與柯文哲的支持度在最後期限是旗鼓相當，恐怕柯文哲最後訴求的「棄保效應」反而有望出線，這樣的意外結果以目前看來，可能性甚高，恐怕國民黨還需要多一點憂患意識。

當然，基於目前仍處於低迷狀態的情勢，加上國民黨內鬥方酣，先要整合黨內已屬困難。除了韓粉對韓國瑜仍有期待、郭粉至今仍等著替郭董連署之外，地方派系出走，議長退黨風波，讓侯友宜的聲勢只有負面聲量。若說要團結黨內，朱立倫和金溥聰之間能否合作就是個大問題，這是侯友宜當前的最大困境，即使是到日本訪問，似乎也無助黨內團結，如何衝到老二？

侯友宜目前需要更激情的口號、更強烈的議題主導，以超越韓國瑜和郭台銘的聲量，來激發國民黨支持者的情緒，讓整個藍軍回營。畢竟面臨國民黨目前分崩離析的情況，侯友宜自己身為主帥，不拿出梟雄態度，還軟趴趴的「侯侯做代誌」，那就等著被年輕選票拋棄，看不到柯文哲的車尾燈。

另外，侯友宜可能更需提升台灣對外政策的方向感，最重要的是如何在爭取美日等大國的支持，來提升台灣在國際社會的能見度。但他的訪日行回來之後似乎不見起色，接下來的訪美行，聲勢能不能超越賴清德，也是很有疑慮。

在美日之外，國民黨的最大優勢是在大陸，他有能力和大陸達成相互理解的默契嗎？甚至是走訪大陸？兩岸之間能夠在不是「國與國」的位階下，達到台灣也可以走向國際社會的結果，應是侯友宜競選政策中的強棒，他能把握嗎？

（作者為澳門理工大學名譽教授）