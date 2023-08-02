侯友宜2日結束日本訪問返台，此行他清楚向國際傳達「台海安定、台灣安全、日本安心」主張，引起日本政界高度重視。與此同時，美國國務院於1日重申一中政策，再度洗臉賴清德「台灣總統進白宮」之說，兩相對比，讓「戰爭與和平」的問題重新浮上檯面。侯友宜若能順此國際情勢，深化兩岸和平創造者角色，勢必能替選戰加分；只是，身陷茶壺風暴的他，接得住這些難得的國際紅利嗎？

國民黨家務事 淹沒政策

侯友宜自5月獲得國民黨徵召參選總統以來，因郭台銘的執意參選，讓早該定於一尊的局面，演變成派系山頭傾軋的亂鬥。外界一度以為，侯友宜在7月23日獲得國民黨全代會的正式提名，加上與韓國瑜同框相挺、盡釋前嫌之後，就能徹底走出陰霾。未料，黃袍加身的蜜月效應還未看見，「挺郭派」的黨籍彰化縣議長謝典林就宣布退黨，國民黨前祕書長李乾龍也證實還有2、3位正副議長蠢蠢欲動，地方派系出走潛藏的骨牌效應，在在讓侯友宜的選情變得更加舉步維艱。

儘管從民調來看，郭台銘絲毫不具備勝選的民意基礎，但銀彈的力量確實讓所謂的「挺郭派」縱使逆著民意也能自成一格，力量很小但聲音很大，成事不足卻敗事有餘。這導致侯友宜在這段時間以來，他所提出的任何政策主張，全被淹沒在國民黨的分裂家醜之中，遲遲難以對外清楚展現出他的價值與願景，民調因而墊底迄今。

以具體數字來看，自去年底開始追蹤2024總統支持度趨勢的《美麗島電子報》最新民調顯示，在三腳督的賽局下，賴清德支持度為35.1%、柯文哲24%、侯友宜19.9%。不僅如此，若以年齡交叉分析，會發現20-29歲年輕選民對侯友宜的支持度只剩6.5%，遠低於柯文哲的40%、賴清德35.4%；若以政治立場交叉分析，則發現泛藍選民對侯友宜支持度僅64%，比例明顯偏低。

近年來，台灣幾次大選都有「得年輕者得天下」的趨勢，如今，侯友宜除了未能得到足以左右選舉氛圍的年輕人支持，連基本盤都已明顯鬆動。此番景象，在其他民調機構也都有類似趨勢，唯獨國民黨主席朱立倫說，黨中央的內參民調顯示侯友宜已超越柯文哲、追上賴清德。

無論侯友宜是民調的老三，抑或已「超柯趕賴」，選民看不見侯友宜的主張、聽不到侯友宜的聲音，這應是難以否認的事實。對此現象視而不見，光喊下架民進黨、執政大聯盟，都只會是半夜吹口哨。

訪日和平論述 未被聽見

其實，侯友宜在今年5月前，不只擁有極佳的市政滿意度，也普遍被朝野一致認定「最耐打」，何以一被徵召就豬羊變色？試問，這段時間侯友宜有犯下任何大錯嗎？又或是，除了被民進黨抹黑餵毒案，新北市政有出任何大亂子嗎？如果沒有，同樣一位侯友宜，為何一瞬間就從最強變最弱？如果個人條件都沒有改變，追根究柢，其真正肇因不就是源自於國民黨的內亂嗎？

以此次侯友宜訪日為例，他在訪問期間，多位日本國會議員當面表達對台海局勢的憂心；前首相麻生太郎高度關注區域安全問題；日本主要媒體NHK、《朝日新聞》的專訪，也同樣聚焦台海情勢。然而，這些攸關台灣前途的問題與解答，有多少台灣民眾聽到了？更甚者，有多少人曉得侯友宜到日本訪問了？

當台灣最大在野黨的總統參選人，提出要讓台灣扮演「風險降低者」角色的論述，卻因「家務事」導致主張變得支離破碎，難以被選民辨識，沒有了話語權，何來議題主導權？要爭取選民支持談何容易。

再好的木材，遇到大海只能漂浮。侯友宜仍是藍軍現階段最強戰將，如果國民黨繼續任由內鬥掀起滔天巨浪，縱使他的本質再好，注定都無法發揮「侯侯做代誌」的本色。

更重要的，侯友宜能見度偏低，一方面受內亂遮蔽，另方面受限於欠缺將論述化繁為簡的功力，導致主張難以口耳相傳。當年韓國瑜選高雄市長，短短11個字「人出去貨進來，高雄發大財」；現在他談在野整合，則說「清一色無法胡牌，必須打湊一色」，創造金句簡單明瞭。以此借鑑，侯友宜要如何拿回和平創造者的話語權？一則，先安內再攘外；二則，開口前先下標題再想內容。做到這兩點，「超柯趕賴」才不會只是空談。