「新聞人、營銷人、零售人」，是台灣台南人林韋彤身上三個最為顯著的標籤。從台灣到大陸，從穩定的職場人到自主經營的創業者，林韋彤認為自己一直是一位「追光者」。

來大陸之前，林韋彤曾是一名財經記者，對商品和品牌的營銷有深入瞭解，還曾當過一家大型連鎖超市的新聞發言人。2008年，林韋彤察覺到大陸的發展前景，便第一站落地廣州，3年後前往深圳，隨後還去過揚州等地。

輾轉大陸多個城市後，林韋彤最終將落腳點選在上海，並在2021年創立上海鼎聲企業管理咨詢有限公司，她將自己工作內容描述為「企業的定位人，品牌的化妝師」。

確定來上海之前，林韋彤曾一度陶醉於揚州的「慢生活」，「揚州風景漂亮，美食很多，生活和工作節奏比較慢，整個人過得十分舒服。」林韋彤回憶道。

在揚州管理著大型線下商場，彼時新零售正如火如荼，熟悉的現製飲品賽道也出現上升信號，出於新聞人的敏銳性，林韋彤決定踏上擁抱新零售變革和新調飲升級的征程，並將目光投向上海。

上海是一座林韋彤還在台灣時就魂牽夢縈的城市。在林韋彤的眼中，上海的生活方式可中可西，生活節奏可快可慢，「對我來說，上海是知性之都，慕名已久，終於來到。」漫步於黃浦江邊，林韋彤暗自下定決心，一定要在這個城市幹出一番事業。

上海每天都讓她有不一樣的體驗。林韋彤表示：「蓬勃的商業，各行各業的精英，與他們交談隨時可以觸發我的靈感，發現新賽道或產品的新契機，也讓我成為一個名副其實的『追光者』。」

在林韋彤心目中，上海是商業品牌的一級戰場，她只有身處其中，才能走在企業前面並做出專業判斷。

林韋彤日常酷愛喝咖啡。（作者提供）

上海也給了她滿滿的成就感。據林韋彤介紹，周圍的環境，加之自己的洞察力，讓她兩年前就精準預判茶咖賽道將交錯競合，並成功協助供應鏈客戶提前關注咖啡新勢力，及時抓住商機。她還獲全球知名意大利咖啡機品牌邀請，向其上海總部人員及全國經銷商預先解讀2023年茶咖融合趨勢。

林韋彤感到慶幸，她2008年來到大陸，親身經歷了大陸高速發展的黃金時期。交通網絡擴增、支付系統迭代、新零售大升級、新茶飲新咖飲大爆發，這些都讓林韋彤很感慨：「我生活在這個地方，融入到這裡的方方面面，就會很細緻地觀察，才會有這些發現和喜悅。」

上海讓林韋彤時刻保持對專業領域新鮮事物的敏感度，也讓她時刻享受著轉角就有咖啡店的驚喜。上海是全球咖啡館最多的城市，目前有8500多家咖啡館。

作為咖啡重度愛好者和從業者，林韋彤在上海很滿足。林韋彤說：「我在假日的時候，經常背著背包，騎著自行車，用咖啡店作為我下一個行程的安排，因為我有足夠多的選擇空間，每一家咖啡店都有它的特別之處。」

總結自身經驗，林韋彤鼓勵台灣青年早一點來到大陸，來到上海，更新對這裡的認知。林韋彤說：「上海是一個非常好的、磨練的地方，它有很多競爭，也有很多機會和文化底蘊。當你生活在這裡的時候，你透過觀察、透過學習、透過交流、透過融入，能夠接受到的養分，絕對比你在安逸的環境中能夠接觸到的深度和廣度不一樣。」（王路）

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