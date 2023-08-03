台鐵局擁有高達7000多億資產，坐擁國內精華區段土地，像是台北車站、和平東路上的師大宿舍群等，將成為台鐵公司化之後，首要活化土地資產的目標。因此，交通部日前提報行政院15名董事名單，備受外界關注。另，外傳內定的董事長是前台鐵局長周永暉，其運安爭議性更是傳得沸沸揚揚。

爭議之一是因台鐵近年接連發生太魯閣事故、普悠瑪事故造成民眾慘重傷亡，周永暉被記2小過責無旁貸，罹難者家屬成立的「太魯閣的眼淚」誓言督促台鐵改革，直到台鐵變安全為止。家屬曾經對媒體這樣形容：「我們並沒有要推翻這隻大鯨魚，只要能挪動它一點點就夠了，以告慰逝去的摯愛」。爭議之二是，台鐵，怎麼會變成大鯨魚呢？

根據《交通部與所屬事業機構派任公民營事業機構及財團法人機關 代表遴選管理及考核要點》，遴選門檻設限包括：專業、性別、年齡68歲，此外還有「經部長同意者，得不受限制」。意即，辦法中利用專業、性別、年齡68歲、部長同意等條件，排除了「非我族類」。反觀，《經濟部所屬各公司董事會組織要點》董事會之職權係依公司法、國營事業管理法規定，沒有類似交通部設定的專業等條件，國營事業訴求專業經理人治理，問題相對單純。

早期民進黨批判國民黨主政時期仁社、鼎漢幫，壟斷交通部所屬事業體系的人事權，如今民進黨新潮流則是新興的交通幫，獨攬龐大的機場、港口、鐵路、國道收費（ETC）交通事業體資源。黨同伐異、官官相護，終於養成一隻隻的大鯨魚。周永暉出事仍能轉任觀光局長，顯然與民進黨派系淵源深厚。

歷來交通部長若是「非我族類」，位子總是坐不穩當，簡又新有十八標案、張建邦有華隆案，最慘的是郭瑤琪，在台鐵台北車站招標案中貪汙起訴改依職務收賄罪重判八年、褫奪公權四年，幾經非常上訴都被駁回。前總統陳水扁聲援郭瑤琪是百分之百的政治冤案。再看看蔡總統主政，吳宏謀、林佳龍，屁股都還沒有坐熱就因台鐵事故請辭下台。難怪有內行人形容交通部是「深層政府」，水很深！

按照交通部長王國材的構想，想找周永暉擔任首任董座，不僅運安前科累累，善後工作令罹難家屬憤恨難平，台鐵公司化的第一步恐怕脫離不了財團利益輸送的黑圈，遍布全國精華區龐大的土地資產，說好聽是活化資產，說難聽恐怕淪為財團的獵物！

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