前鎮漁港整建從原本3000萬元的維護計畫，到最後中央決定砸下81億元大手筆更新引發議論，連帶使得民進黨執政推動的前瞻建設計畫5358億元中，高雄獨得1265億元近四分之一的預算資源的妥適性遭受重大質疑。

然而比起該預算分配是否符合各縣市雨露均霑的比例原則，真正讓民眾在意的，是天文數字背後是否又是人謀不臧的腐敗事蹟被掩蓋。因此無論如何，執政黨都有必要釋疑，而非朝帶政治風向「重北輕南」方向企圖對民眾的疑慮避重就輕。

質言之，前鎮漁港是台灣遠洋漁港的第一重鎮，假使使用多年導致設施老舊已達整建必須程度而投入經費改建，實屬必要無可厚非。不過，如同綠營目前試圖朝「重北輕南」政治化的手段處理預算分配合理性問題的邏輯一般，為前鎮漁港耗費鉅資的合理性，亦會凸顯其他地方政府管轄的第二類中、小漁港因為維護管理預算投入不足，導致多數漁港機能維護無力，設備老舊破爛的陳年問題再度浮上檯面。花大錢照顧前鎮漁港卻無力改善其他第二類漁港的「又老又舊」，同樣讓人質疑是一種不同標準對待的「城鄉差距」待遇。因此政府對於其他漁港老舊整建的態度應一視同仁才是。

另外據統計，近年遠洋漁業產量與產值從民國100年的70萬公噸、475億元，到民國110年剩53萬公噸、326億元，產量、產值分別衰退高達24%、31%，身為遠洋漁業最大基地的前鎮漁港首當其衝。然而當前蔡政府上任以來無力改變遠洋漁業衰退的頹勢，一味追求興建硬體建設因應，更在近海漁業資源枯竭、養殖業外銷受困等重大產銷突破等漁業政策上幾乎雙手一攤。因此比起81億蓋新漁港，蔡政府似乎更應優先處理當前產銷失衡的弊端。

但顯然蔡政府並無心於此，例如近年中國大陸連續對我特定農漁產實施禁止輸入的措施後，導致多項外銷項目「貨出不去、錢進不來」。即便如此，農委會仍樂此不彼地成日發布出口市場轉型、外銷日本有成，讓外銷量較去年特定月份成長一至五成等諸多此類的「準假新聞」，完全不敢揭露與原外銷產值之間巨大差距的真相。顯示民進黨政府至今仍迷信持續透過「大撒幣」政策用建設進行綁樁、政策買票的效果。

在撰文同時，高雄市長陳其邁發文暗示前鎮漁港案是「區域平衡」暗批過去藍營「重北輕南」。然而高市政府仍應反思耗費巨資必須與往後效益達成正向關係的本質。以青年失業率為例，高雄上半年度青年失業率嚴重攀升，包括15~24歲年齡層失業率是陳上任市長以來首次上升、25~29歲年齡層失業率更是縣市合併以來最高，完全推翻陳上任以來吹噓高雄青年失業率最低的假象。這還是高市府青年局實施針對24歲以下「青年上班打卡獎勵計畫」等就業直接補貼方案後的數字，在在顯示預算資源浪費與錯置導致無效施政的可怕。

總之，問題不能僅關注在81億元整建漁港的政治正確性，更必須要視其優先性、必要性、資源分配的合理性，以及資源效益的相關性等多面向切入才能讓此整建政策得到更正確的評價。才不致於讓人民納稅錢平白為政府錯誤政策買單的問題反覆發生。

（作者為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※