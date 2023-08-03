侯友宜訪日，要展現他可以處理國際事務，以及被日本接受的能力，在日本去拜日本媽祖廟，也見了前首相麻生太郎，更重要的是，接受日本NHK跟朝日新聞專訪，談兩岸跟台日關係。侯友宜說，當選後會「」堅持民主自由制度」、「有意義的國際參與」、「要跟自由民主的盟友，一起並肩作戰」，他還說他堅持「維持現狀」。但不是現在兩岸關係緊張，在戰爭邊緣的「現狀」，而是馬英九執政時，兩岸穩定的「現狀」。

侯友宜對NHK說，他接受「九二共識」，反對一國兩制，將以馬英九的「不統不獨不武」方式，回到國民黨執政時的「維持現狀」。侯友宜在台灣接受媒體專訪時，說「接受符合中華民國憲法的九二共識」，現在又在訪日NHK專訪時，說「不統不獨不武」。侯友宜宣示這麼重要的兩岸立場，選擇的場合也很奇怪，重要政策跟路線，不在重要場合說，而是在媒體專訪時說，甚至跑到日本說。

侯友宜說要回到馬英九的「不統不獨不武」路線，可能對收攏泛藍基本盤，可能有用，因為國民黨現在，確實已經被柯文哲跟郭台銘，搞得七零八落。但是，馬英九跟國民黨講的「九二共識」，已經變成「一中各表」了。這是被閹割的、被扭曲的、殘缺的九二共識。

我講了千百遍，很簡單，一句可以講完：「九二共識就是兩岸都屬於中國，並且要共同追求統一」，這恰恰完全符合中華民國憲法。所以，馬英九講的「不統不獨不武」，根本就違反了九二共識，馬英九又怎麼有辦法，一方面講九二共識，一方面又違反九二共識呢？

因為馬英九「三不」立場，正是美國在2008年到2016年的台海國策，所以讓美國安心。而大陸在歷經李登輝跟陳水扁的台獨路線以後，極盡所能的對馬英九釋放善意，希望兩岸可以穩定。所以，大陸當時對馬英九的「不統不獨不武」，做了最善意的解讀，認為那是說他任內不會統一，是為了讓美國對兩岸開展關係放心，所作的表態。所以，緊抓住馬英九講「九二共識」，而對馬的「三不」略而不談，但這並不表示大陸接受。

但2023年的今天，美國連聯合國2758號決議文，都要立法扭曲，把台灣從中國剝離出去了，當美國準備立法，說中國不包含台灣，這還不是支持台獨嗎？美國對台獨更加支持，讓兩岸之間可以迴旋的空間就更小。

盤點一下2024台灣目前的候選人，所有候選人都要和平，也都親美，沒有人敢違反美國的意志，也都反對統一，也都支持兩岸「維持現狀」，維持親美又不統一的現狀。賴清德不用說了，是妥妥的台獨。柯文哲，一方面直接拒絕九二共識，一方面保證，他可以讓大陸用「兩岸一家親」取代九二共識。侯友宜接受九二共識，卻又說「不統不獨不武」。

「類參選」的郭台銘，則支持「一中各表」的九二共識，要求在「各表」的框架下，立刻跟大陸談判，提議跟大陸簽「和平協議」。但和平協議的內容，又顯然是「兩個中國」，這就是台灣的真實現況。

現在在角逐2024的4個人，除了賴清德以外，其他三人，都以「非綠」宣傳。「綠」是台獨的話，「非綠」是不是獨台？不管誰跟誰合，目標與訴求，是下架民進黨。但民進被下架以後，上來的人，走的路線，跟民進黨有什麼本質的不同？請告知。

（作者為作家）

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