世界警察消防運動會（WPFG）日前在加拿大溫尼伯市舉行，本來此一體育活動過去並未受到國內太多的關注及報導，但今年卻因為「展示國旗」事件，意外地成為台灣新聞的焦點。其原因是桃園市消防局6名人員自費自假組成「台灣先鋒者」隊，在參加開幕式展示了國旗；但卻遭警政署官員以「奧會模式」等理由阻止。

自1981年中華奧會與國際奧會簽訂《洛桑協議》後，我國正式接纳「中華台北」做為參加奧運的代表團名稱，其後在世界各地舉辦的競賽，也都採取此一「奧會模式」。同時在活動中展示的代表旗幟，也是以「中華奧會旗」取代國旗。如果選手們未遵守此一規定，則有可能被取消參賽資格，得不償失。因此，警政署官員的善意提醒，或者說是告誡，實際上並沒有錯。

上述事件之所以在國內引起軒然大波，係因民進黨政府官員紛紛表態，展現「我愛國旗」的偉大行動。首先是行政院副院長鄭文燦表示，「行政院支持任何國際賽事非正式儀式可拿出國旗」，同時也強調「內政部已立刻下令警政署把國旗拿出來…，在國際比賽場合帶著國旗爭取最高榮譽，這是件好事」。內政部長林右昌則火速越洋指示代表團「不用顧慮，拿出國旗」。

姑且不論主辦單位的規定為何，或者選手們展示國旗時是否為正式場合，我們倒要為民進黨官員的「護旗義舉」喝采，同時也要為這些官員竟然會把國旗「看在眼裡」，同時也將國旗「當一回事兒」的異常言行感嘆再三，讓我們必須暫時忘記今夕是何夕，也凸顯了民進黨政府對國旗的認知錯亂。

國旗是國家的象徵，但長期以來被民進黨視為黨國不分的圖騰，只因為國旗上的國徽近似國民黨黨徽。早在前總統陳水扁執政時，就意圖修改《中華民國國徽國旗法》，最後卻不了了之，但實際上是到今天的蔡政府都不敢去動它。

民進黨政府對待國旗的表裡不一、內外差異，其案例簡直是不勝枚舉。就以7月16日才在圓山大飯店舉行的「全國黨代表大會」，從會場入口，到舞台布置及黨員入席的會場，竟然看不到一面國旗；反觀國民黨的黨代會，舞台的背景就是一面巨幅的國旗，再加上現場的國旗旗海飄揚。究竟是哪個政黨熱愛國家及尊敬國旗，自然是不言可喻。

筆者經常在想，如果哪一天在民進黨舉辦的各種活動，尤其是選舉的造勢活動場合，以及民進黨候選人的總部及宣傳車上，到處都掛滿著國旗。這樣子下去，國民黨還有得混嗎？所幸迄今民進黨人士沒有這樣的智慧，當然這種想法也是異想天開。

如今看來，在民進黨政府眼裡，國旗只是它的工具而已。更傳神及更貼切的形容，就是民進黨政府官員只是把國旗當作「夜壺」罷了，白天會藏在床底下，晚上要用時才拿出來。畢竟這個政黨的多種表現，對國旗實在是毫無尊敬和愛護之意。

（作者為大學英文講師）

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