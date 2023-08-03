南投、彰化兩位縣議長相繼退黨是否會有骨牌效應，引發國民黨地方議長出走潮，備受議論。詭異甚至矛盾的是，和前陣子對藍營民代、意見領袖立馬嚴加批判的態度相比，此時黨中央與侯辦表現得卻是異常低調，幾乎見不到黨主席朱立倫、侯競辦執行長金溥聰的明確反應。

之前遭金溥聰點名檢討的蔡正元、邱毅、鄭麗文、羅智強、甚至陳長文、徐巧芯等人，屬於提出「政黨輪替」或「在野非綠」大聯盟等理念訴求的「空戰系」，但均被打成「換侯」、「疑侯」論者。現在各縣市議長則屬於具備地方派系、基層組織的「陸戰系」，有些人與郭台銘可能走得更近，反而沒遭黨中央警告或批判。

不同標準原因何在？不外乎一是因黨中央忌憚地方議長們的派系與基層力量，怕他們反彈而不敢施重手；問題是藍營「空戰系」的重炮手動見觀瞻，他們的戰力與影響力真的比不過地方議長嗎？恐怕未必。二則恐因之前金小刀「炮口向內」遭質疑，因此現在哪怕情節更嚴重，也不敢再處理自己人了。

問題是，為了團結對外，先是過猶不及殺無赦，現在卻是該懲未懲，不及更過。金溥聰是負責侯友宜競選事務的總提調，之前他扮黑臉過了頭，甚至還公然質疑朱立倫，但身為黨主席的朱卻以「金老師就是這種個性」回應，彷彿在旁做和事佬般模糊帶過；如今某些地方派系頭頭輕蔑黨紀，公然與挖國民黨牆角者曖昧來往，朱又怎能雲淡風清？

如何提振侯友宜的支持度，達成政黨輪替的總目標，過程中誰是真愛黨者？誰又是投機者？聰明如朱立倫者怎會不清楚？如果該硬時不硬，最後只會得不償失。