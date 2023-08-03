在美國，不時傳出中年或老年人遭詐騙之事，尤其是華人，而且詐騙手段越來越高科技，動用全套劇本，有主角和配角配合演出。最常見被騙的是和中國大陸有關係的華人，例如某人打電話到你家裡說，你有個中國公安部門攔截的非法包裹，你必須付錢，才能領回來，而且要跟當地的公安開會，才知道要付多少錢。

如你不信，他會設法把你的遞送單及資料掃描給你，讓你無可辯論。然後，你答應與公安開會，他們會安排適當場景，還有當地的機關標識，「公安」也會穿著制服，講話都彷彿政府官員，而且對案情及細節、公務及法律程式一清二楚，有一位精明的創業家甚至被騙，後來找人打聽，才知道一切場景和對話都是假的，如此聰敏商人也會被騙，何況普通人呢！

而騙局中，因愛情而受騙者也不少，尤其是熟齡女子，在臉書上結交男友，兩人情投意合，然後男方以各種理由借錢，例如被人勒索、親友生病、自己生病等，有的更以對目前工作不滿，自己有強大企圖心，也有高強本領，希望能借錢創業，很多騙徒甚至同時對4、5位女性進行連環騙，很多女子損失達台幣千萬元。聯邦貿易委員會報告指出，自2020年以來，愛情騙局增加近80%，這是目前針對美國人最常見的騙局之一。

隨著科技和金融發達，愛情加上投資比特幣或期貨，成為最近常見的詐騙手法—殺豬盤。殺豬盤就是先套住某人，放長線「養豬」（培養感情），養得越久，殺得越狠。在美國，受騙者多為熟齡女子，甚至是企業家或高級知識分子。

一位來自南加州橙縣的女子Lily，被騙近台幣7000萬元。她參加Luxy約會網站，這個網站聲稱會友都是「高檔社區中富有、成功和有吸引力的百萬富翁」，而且要用戶發送帶照片的身分證件、納稅申報單來核實收入，Lily認識了一位高富帥男子，甚至談及婚嫁，互稱丈夫和妻子。

男友誘惑她投資比特幣，幾天內，Lily先將錢電匯到合法的加密網站進行投資，之後男友又讓她轉錢到另一個平台，可以賺更多的錢，這個網站有專人為她解說，因此她投入的錢財越來越多。這個新平台其實就是一個詐騙網站，Lily的網路情人只是在騙她的錢，5個月內，她總共電匯230萬美元。很快錢沒了，虛擬的網路情人再也沒有回應。

這種案例所在多有，騙徒演出逼真，讓人不得不信，殺豬盤尤其掌握人性兩大特點：騙徒利用人性的貪婪、感情，兩者交錯，成為無往不利的殺器。這種騙局因為沒有具體證據，很難追查騙徒到案。但美國有個知名檢察官韋斯特卻不服輸，父親是英特爾公司副總裁的她，擔任檢察官已有25年，近幾年來一直在打擊科技犯罪及透過虛擬貨幣的詐騙與洗錢。

她通過看Youtube視頻自學虛擬貨幣的知識，並且主動與虛擬貨幣平台溝通，過去1年多已經替受害者成功追回價值數百萬美元的虛擬貨幣。因為成績優異，《富比士雜誌》在1年前，寫了一篇有關她的特別報導。她也加入加州聖他克拉拉縣組織跨區小組，專門處理類似案件。所以執法機關對此類案件還是大有能力處理，台灣司法機關不應找藉口，難辦就不辦。

她特別告誡，這種殺豬盤受害者7成5是亞裔，其中華裔更是占高比例，因為殺豬盤的手法就是針對華人設計的，所以華人包括台灣人，都應該深以為戒。

（作者為資深媒體人）