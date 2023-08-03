民進黨總統參選人賴清德最近紕漏連連，而且都不是小事情，從外交失誤到識人不明，他都犯了嚴重錯誤，不但讓民眾對他產生信賴危機，幾乎已到信賴崩盤的地步。

紕漏不斷 引發戰爭危機

他的選舉與黨務團隊多人被證實論文抄襲，但又死不認錯，一意強辯到底。選舉總操盤手潘孟安論文涉抄襲，根據比對，發現抄襲比率高達5成4，潘孟安居然辯稱論文具有原創性，無抄襲。先前民進黨客家部前主任蔣絜安兩篇論文都嚴重抄襲，她居然辯稱遭受「強暴脅迫」，輿論為之譁然。賴清德的「民主大聯盟」計畫更是荒唐事層出不窮，至今已有6名被提名者退出，顯示他缺乏識才之明，嚴重衝擊他的領導威望。

在對外事務上，賴清德同樣紕漏不斷，英國《金融時報》日前報導，賴清德的「當台灣總統可走入白宮，所追求政治目標就已達成」之說，引起美方關切，要台灣當局澄清他以後還會不會製造「驚奇」。他的發言暴露追求台灣獨立的終極目標，顯然違背美國的一中政策，所以美國國務院發言人米勒7月31日在例行記者會中重申美國「一中政策」不變，這無疑是對賴清德跨越美國一中政策紅線的既定立場示警。

賴清德即將訪問巴拉圭過境美國，當局特派核心幕僚林佳龍與黃重諺隨行，代表蔡總統要藉此補足賴團隊在國安領域火候不足的缺漏。「疑賴」的不僅是台灣執政當局與一般民眾，中國大陸與美國當局憂慮更大，誠如《金融時報》報導美國官方人士說的，「他必須盡其所能消除美國的疑慮，讓白宮確信他是可以信任的台灣領導人，尤其是在兩岸及台獨議題上。」賴陣營希望這次回程過境時，能夠到華府近郊AIT總部所在地阿靈頓，象徵對美外交的突破；但據悉，美國政府只讓他在紐約停留，可見對他疑慮很深。中共對於賴清德的台獨主張更是深惡痛絕，其駐美大使謝鋒稱「首要任務就是阻止賴清德訪問美國」，用詞之強烈，讓人擔心恐怕共軍演習是否要再提升一級。

賴清德萬一選上總統，對台灣必然是災難的開始，而且不知伊于胡底。他的主要問題在於台獨思想根深蒂固，一意偏執到底，而且台灣身為其中當事人，同樣有責任維護和平，避免自己破壞現狀的政治主張與行動引發戰爭危機。然而，賴清德已將兩岸視為兩個主權獨立的國家，卻還要與對岸「對等」交往，又要對岸不設前提進行交流協商，這莫非是要中共承認台灣是一個獨立於中國之外的主權國家？這不僅是不切實際，簡直是強人所難。

識人不明 不堪擔當大任

賴清德不知反求諸己，放棄破壞現狀的台獨路線，反而說兩岸如果發生戰爭，責任不在台灣。這個說法極不負責任，一方面台灣走的政治路線必然是基於兩岸關係的定位，陸方堅持反對台獨，不惜用一切手段制止，哪裡容許賴清德任性而為？何況一旦發生戰爭，台灣損害慘重，甚至成為廢墟，怎能輕言「責任不在台灣」了事？

賴清德在外交上的生嫩表現，以及「民主大聯盟」、幹部任用上缺乏識才之明的狀況，顯示他不堪擔當總統大任。雖然這些事在性質上不盡相同，但偏誤的成因是一致的，就是他浮誇不實，酷愛美化人設，習於唱高調，藉以獲取選票。這樣的習氣表現在他過去的諸多作為。這次參選總統，他的文宣訴求重點擺在「信賴」上，但他的種種不當言行已嚴重影響民眾對他的信賴，他不知反省，還一副不屑其他政黨有執政能力，他說：「若民進黨下台之後，是哪個執政團隊要上台？」一副只有我的團隊堪當執政大任的嘴臉。

其實，民進黨執政7年多，造成的問題比解決的問題多得多，約有6成民眾希望換黨執政，而在野力量無論將來是單一政黨執政還是聯合執政，執政團隊都要比民進黨好得多，至少不會貪腐無度。在這個歷史性的關鍵時刻，在野力量必須協同一致，捐棄非我不可的我執，在最大公約數的基點上組成「反貪腐大聯盟」，號召民眾合力下架民進黨，這樣才能挽救台灣的命運。