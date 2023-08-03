2024總統大選的主流民意是「下架民進黨」，最近綠媒及綠營政客卻大肆歌功頌德，吹捧民進黨做得很好，為什麼要下架？要下架原因很多，其中前瞻建設成了民進黨貪腐的綁樁計畫，不但看顏色給資源，亂撒錢，也讓未來台灣嬰兒一出生每人就要背負25.6萬的債務，票投民進黨，國家終將破產！

前瞻基礎建設計畫是蔡英文執政翌年，由林全內閣於2017年4月所提出8年8800億元的特別預算，本意是擘畫國家建設，歷經賴清德與蘇貞昌兩位院長大幅修正，搖身一變成綁樁計畫。高雄前鎮漁港整建需求不過是3000萬元經費，蘇揆大放送，批了81億元，預算擴編270倍，成了全國最貴漁港，近日也成為最受爭議的建設案。

面對質疑聲浪，蘇貞昌一貫民粹式的回應：「吃魚還不准修建漁港！」高雄市長陳其邁則拉國民黨總統參選人侯友宜背書，要侯回答：「支不支持前鎮漁港的改造？」中央送錢有哪個地方首長不要，這種無厘頭的思維，凸顯前瞻建設虛擲預算只為綁樁，國民黨市議員徐巧芯因而大酸要3000萬給81億，「這是要探勘撈哥吉拉嗎？」

前瞻計畫最為人詬病的是分配不公，審計部公布中央總共補助地方5358億元，高雄市獨占鰲頭獲1265億元，等於近1/4的資源都送給陳其邁，其次新北市927億元、桃園市748億元、台南市294億元，台中市的228億元比民進黨執政的嘉義縣243億元還少，六都中獲挹注資源最少的台北市只有184億元，更落居全台第9。

台中市獲得的前瞻挹注與高雄市相比，有如天壤之別。台中市長盧秀燕就為市民抱屈，同樣是軌道建設，高雄市要增建三條捷運，拿到了前瞻預算，但台中市為爭取第二條捷運，送到中央的審查計畫卻來回5年還未通過，以致無法列入前瞻計畫預算補助。其中的差別就在於地方執政者的顏色。

前瞻計畫已被質變扭曲，原本推動方向包括軌道建設、水環境建設、綠能建設及數位建設，因各縣市政府需求不同，預算大餅成了民進黨派系瓜分的資源，其中綠能建設更是地方黑金勢力競相爭食的焦點。例如台南市上千億的光電利益盤根錯節，光電綠能產業變成集體貪汙案，府城變「腐」城，吃香喝辣的都是綠營權貴。

前瞻計畫執行迄今，已形塑民進黨「綠色執政、貪腐保證」，民眾黨總統參選人柯文哲痛批這是「錢沾」計畫。更令人憂心的是，前瞻預算是舉債花子孫的錢，以台灣2300萬人口平均核算，截至112年7月21日止，中央政府1年以上債務未償餘額5兆8338億元，未滿1年債務未償餘額1600億元，平均每人負擔債務25.6萬元。也就是台灣未來每個嬰兒一出生就要背負25.6萬的欠債！

前瞻計畫提出之初，各界就對經濟效益及財政負擔有極大憂慮，民進黨借力使力，把舉債預算當競選經費綁樁，大餅依執政縣市顏色東切西分，才會出現全國最貴漁港的爭議。前瞻財政紀律已崩盤，2024票投民進黨就有國家破產之虞。人民眼睛是雪亮的，難怪逾6成選民想下架民進黨！

（作者為大學教師）