美國第二季經濟成長2.4%，不僅高於市場預期1.8%，也較今年第一季2%來得亮眼。若加計去年下半年，美國經濟已連續四季正成長，對美國經濟衰退論，是一個強力的反擊。特別是在通膨高漲與暴力升息的環境下，美國經濟竟然還能展現如此韌性，令人驚訝。

美國經濟展現韌性

根據美國商務部的報告，成長主要來自三大塊：消費、投資與政府支出，其中又以前兩者表現最讓人驚艷。首先，在消費方面，儘管第二季個人消費支出增長1.6%，較第一季4.2%明顯回落，但遠優於市場預期的1.2%，占GDP比重來到68%，仍是美國經濟成長最大引擎。

其次，企業資本支出大幅回升，在廠房及設備投資方面，分別較第一季成長2.3%及2.6%，成為推動民間投資的關鍵。在赤字預算支持下，政府支出連四季擴張，平均季成長達0.9%，遠高於2020年疫情發生前五年平均的0.4%，從消費、投資到政府支出都在擴張。

值得注意的是，消費是美國經濟最大支柱，但投資（包括民間及政府）才是美國經濟韌性的核心所在。投資是一種累積未來財富或生產力的過程，除可為當下經濟做出實質貢獻外，也是提升未來經濟增長動能的重要催化劑。更不用說，隨著政府及企業擴大資本支出，連帶也會拉高勞動市場需求、帶動薪資增長，最終成為下一波消費的火種。美國就業市場持續吃緊，職位空缺數一直維持在近千萬個（最新6月數字為958.2萬），投資拉動功不可沒。

進一步追本溯源，投資能夠快速回升，與拜登透過減稅及補貼手段，推動一系列促進投資方案有關。譬如規模高達1.2兆美元的基建法案、去年8月陸續通過的晶片法案及降低通膨法案等，正逐漸發揮招商引資效果，誘使全球電動車、歐洲綠能與台灣半導體業者前進美國投資。

目前看來，這樣的趨勢並未改變，還在持續挹注美國經濟。難怪美國聯準會主席鮑爾在7月底利率決策會議後公開表示，由於近期經濟數據普遍好轉，Fed工作小組已拿掉經濟衰退的可能選項。換句話說，即便美國經濟放緩，過程也會是軟著陸，而非硬著陸。這個判斷仍有待時間驗證，但不容否認，美國經濟確實韌性十足。

新興市場資本外流

必須提醒的是，美國經濟所展現出來的韌性，也意味Fed緊縮貨幣期間，可能拉得更長。尤其是一旦軟著陸真的實現，經濟溫和增長伴隨就業市場吃緊，將讓通膨更難回落，Fed將更沒理由改變緊縮立場，高利率勢必維持更長一段時間，而這恐怕會助長美元走勢。近期美元指數在跌破100整數大關後，短短幾個交易日又重新站回102（反彈幅度近3%），就是肇因於此。

強勢美元對美國不是壞事，但對大多數新興經濟體而言，卻可能是一大隱憂。當美元持續走強，代表新興市場貨幣轉弱，資金會更向美國靠攏，恐會加大新興市場資本外流風險。包括IMF及世界銀行等在內的國際機構，都曾發布報告指出，美國緊縮貨幣政策帶來的強勢美元效應，往往會形成外溢風險，影響新興市場經濟表現。

1997年亞洲金融風暴時期的泰國、印尼及馬來西亞等國，都是很好的例證。在當時，這些經濟早已顯露疲態的新興市場國家，因為美元強勢升值，加上市場高度擔憂該國貨幣能否保值，資金開始出現大規模外逃。這不僅加劇這些國家貨幣貶勢，也讓原已疲軟的經濟走勢，更為雪上加霜，最終在惡性循環下，無可避免釀成金融危機。

隨著美國經濟可能走向軟著陸，美元走勢也愈來愈加堅挺，美國緊縮貨幣政策的外溢風險，似乎也在升高。類似1997年亞洲金融風暴的資本外逃危機，難保不會再重來一次。特別是對新興市場領頭羊的中國大陸來說，當前經濟挑戰已然艱鉅，若人民幣因美元走升而加大貶勢，進而引發資本外逃疑慮，恐會讓北京在擴張性財政及貨幣政策運用上，更加捉襟見肘。這都意味著，看待美國軟著陸下的外溢風險，除了不能輕忽外，可能還得再嚴肅一點。