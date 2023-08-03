國民黨總統參選人侯友宜7月31日出訪日本，2日傍晚歸國，此行拜訪自民黨副總裁麻生太郎及政調會長萩生田光一，並在「日華議員懇談會」安排下，於國會議員會館發表演說。

行程的最後，侯友宜參訪位於東京日比谷公園內的百年松本樓。松本樓的創辦人梅屋莊吉為支持國父二次革命的重要友人，至今展示國父在日本期間的文物及宋慶齡當年彈奏的鋼琴。侯友宜為繼前總統馬英九後造訪此地的國民黨政要，藉緬懷國父革命史蹟，凸顯自身承繼中華民國百餘年歷史的政治認同，有別於民進黨斷開中國聯結的「中華民國台灣」。

侯友宜訪日提出「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」承諾，表示「兩岸要有對話，才能避免衝突」，他強調，其主政下的台灣會扮演「降低風險者」的角色。隨團訪日的國家政策研究基金會執行長柯志恩指出，此次交流與馬政府時期最大的不同，在雙方關心的內容從經濟、觀光等議題，轉為對兩岸關係的憂慮。「台灣有事」為日本最為關切的問題，侯友宜如何穩定台海局勢為日本政界、媒體所注目。

日本媒體對侯友宜的「三安」承諾反應不惡。NHK強調侯友宜「重回與中國大陸關係穩定的『現狀』」，而非台灣目前「瀕臨戰爭的現狀」。《朝日新聞》則突出侯友宜試圖緩解日本「台灣有事即日本有事」的不安，降低台海戰爭的風險。《產經新聞》亦認為侯友宜在穩定兩岸關係的同時，兼顧「對日重視」。

雖說日媒以「親日家」指稱賴清德，但其「務實台獨工作者」的自我角色定位及「走進白宮說」，令日本擔憂賴清德若主政台灣，「台灣有事」將成為日本「周邊有事」的源頭。侯友宜的「三安」承諾，使日本再認識國民黨的「重美、和陸、友日」政策。

對美日同盟而言，扮演「降低風險者」角色的台灣更符合美、日的外交期待，而渠等亦支持兩岸對話，但賴清德的「走入白宮說」不啻挑戰美國的「一中政策」，更無從重開兩岸對話，「和平保台」徒為選舉話術，無怪乎國民黨將2024選戰定位為「戰爭與和平的抉擇」。

日本關注台灣總統大選，因韓戰結束後，日本周邊從未如此接近戰爭過。最新出刊的《東洋經濟週刊》以「台灣風險」為封面故事，深入分析「日本有事」的全般想定。對日本而言，「台灣有事」須絕對避免，其不僅存在捲入戰事的風險，遍及中國在內的東亞供應鏈若斷鏈，對經濟的打擊將難以評估。

再者，「台灣有事」對日本不但「撤僑」困難，更無法應對「難民」問題。民進黨政府若罔顧事實，指鹿為馬，執意曲解安倍前首相的「台灣有事」說，徒令日人升高「日本有事」的不安。

日本台灣親善協會副會長並木正芳表示，該會前會長安倍曾說「台灣有事，即是日本有事」，但其希望「台灣平安，即是日本平安」。重拾「九二共識」，恢復兩岸對話，台、日皆安，侯友宜的「降低風險者」主張才是台灣的正道。

（作者為輔仁大學日文系所特聘教授、日本暨東亞研究中心主任）