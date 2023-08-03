副總統賴清德8月出訪巴拉圭的行程公布，將過境美國紐約及舊金山，特使團成員包括總統府秘書長林佳龍、副秘書長黃重諺等。由於賴清德此行具有副總統、民進黨主席及2024總統參選人的三重身分，加上「務實的台獨工作者」的敏感，美方的接待層級與安排方式深受各界矚目。為了防止再爆出類似「台灣總統走入白客」的言論意外，此次府方特別安排正副秘書長都隨行，也被視為是蔡英文派出的「監軍」。

賴清德為了競選2024大位，近來全力脫去「台獨」外衣，但縱使不斷強調兩岸政策「蔡規賴隨」，仍難沖淡美國的「疑賴論」。日前他脫口而出「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」更掀起軒然大波，正值美方有意與北京緩和關係之際，可說踩了美方的紅線，因此預料賴清德此次過境美國將會低調行事，只要不出錯即可，接待規格恐難以為選情加分。

外傳賴清德在美國過境期間，美方要求僑宴不公開，且不去華府和鄰近的維吉尼亞州及阿靈頓等具政治意義的地區，可見美方的考量，沒必要因賴清德過境而惡化與北京的關係。這就類似陳水扁時期，老布希總統雖表示要保衛台灣，但因911事件後急需北京協助反恐，但陳水扁誤以為華盛頓的支持力道未變，堅持提出入聯公投而成為美方的絆腳石及「麻煩製造者」。

相較於賴清德的訪美行讓人膽顫心驚，國民黨總統參選人侯友宜的訪日之旅則表現得四平八穩。訪日可說是侯友宜訪美的熱身，此次侯所提及的問題，都是美方極度關心的議題，因此對日、美來說，都是意義重大。

此次訪日過程中，侯友宜提出「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」政策，極為得體並備受讚揚。再者，侯強調日本在亞太地區整體秩序上扮演重要角色，台日關係的重要性，以及台灣也需要與日本緊密合作，共同在區域的穩定上發揮重要作用。在與前日相麻生太郎密會過程中，麻生的發言要點包括：避戰與和平；提升防衛能力，以及兩岸對話等，確實與侯及國民黨的政策若合符節。形成台日之間的新共識是此次侯訪日的最大收穫。

此外，侯還提及馬英九前總統的「不統、不獨、不武」的三不政策，再加上九二共識，自然可以立即緩解兩岸危機，符合美方的對中緩和政策。就算美國的印太戰略是以對抗中國一帶一路為目標，但因國民黨原本就「親美、和陸、友日」的立場，侯當可在美中日之間尋求最大公約數。相較賴清德有行政院長和副總統的歷練，兩岸與外交政策本來是侯的短板，但此次訪日可說是加分不少，表現值得稱道。

赴美「面試」是總統參選人展現外交能力及國際觀的一項考驗。賴清德受限於官職，此次赴美和華府 絕緣，據民進黨內部評估，只要平穩度過，就算是得分，可見其自知之明。而「走入白宮」說曝露了賴清德對中美關係的敏感度不足，且身邊無國安人才的隱憂，這次蔡總統「借將」加「監軍」，賴是否能不失分還有待觀察。接下來還有侯友宜和柯文哲的訪美，總統選戰的外交考題很可能是決戰於境外的美國。

（作者為國立政治大學兼任教授）