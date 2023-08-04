幫主最近最常被問到的問題就是：現在去大陸，還能用現金消費嗎？

確實，大陸地區目前已經全面的數字化，日常生活的所有事情都在手機上搞定，搭配電子支付（支付寶、微信），大部分人已經很久很久沒有用過現金交易了。今天幫主就以實際生活的例子來簡單介紹一下日前在上海期間，體驗到的無現金生活給大家參考。同時，文章結尾會介紹如何利用支付寶＋信用卡的方式，在大陸旅行時順利融入當地的生活。

不用的不僅是現金。你可能以為全面電子化，就是現金漸漸消失而已，其實遠遠不止！以幫主目前在上海生活的實例，你會發現漸漸消失的還包括：

【車票】

現在搭地鐵大家都掃碼進站，支付寶內建的『出行』功能，不論你到哪一個省份，都可以直接產生當地地鐵QR Code，你再也不用排隊買地鐵卡，幫主這幾天跑遍上蘇杭，就是利用這功能。

支付寶內建的『出行』功能，不論你到哪一個省份，都可以直接產生當地地鐵QR Code，大陸地鐵都支持掃碼進站。

想想走遍大陸的幫主，身上還有杭州通、上海交通卡、羊城通、八達通等等一堆卡，其實現在通通可以丟掉了！所有地鐵站設備也更新可以支援掃碼功能，相當方便。除了地鐵卡之外，在大陸搭火車，更是連車票都不用，直接刷身分證進出！

搭乘火車部分，目前台胞證可走人工通道，由工作人員用台胞證辨識後進站搭車。

＊雖然當地民眾多掃碼搭車，但傳統地鐵票、卡還是有銷售可使用的喔！

餐廳吃飯，基本都是掃碼點單。（作者提供）

【菜單】

幫主覺得對遊客影響更大的其實是『菜單』！現在你去餐廳吃飯，基本都是掃碼點單。

桌角處都會有QR Code，掃碼後直接出現完整菜單，桌號連動，直接點單、加總計費，大部分還直接與支付系統綁定直接付款，所以遊客如果沒有微信、支付寶，點單就很麻煩了。

旅遊景點，就算到了現場也是要你掃碼，根本沒有售票亭。（作者提供）

【票券】

對遊客來說，最重要的景點票券、預約參觀，現在也通通移到手機上搞定，比如說上海最新景點：蘇州河遊船，想要搭乘就要提前掃碼預約付款。

就算到了現場也是要你掃碼，根本沒有售票亭這種東西，會來的遊客都是早就利用微信小程序做好預約的人。這點對於台灣與外籍遊客來說就相當困擾，如果沒有攻略教學，很多景點你可能到了現場才發現無法進場。

與台灣截然不同的日常

「我在錢包裡有放了一張百元鈔，放四個月了還沒用掉。」

這是幫主與旅居上海好友吃火鍋（德林酸菜魚）時，他跟我聊到使用現金的情況，真的就是沒需要用啊！然後，幫主借住朋友家沙發衝浪，朋友因為跌倒受傷，每天都需要在傷口噴雙氧水消毒，有一天正看著電視，他突然找不到藥水，只見他手機划划，沒多久就有人送藥來。

美團買藥

美團買藥APP，在家裡突然身體不舒服，直接送藥到家。（作者提供）

原來大陸有「美團買藥」這APP，在家裡突然身體不舒服，直接送藥到家！對於身體正在不適不方便外出的人來說真的有夠貼心。

最後也說說幫主的一個購物經驗，我在百貨公司採購大疆的設備，結果實體店裡查庫存沒有貨（大部分人都線上購物了，實體店反而現貨不多），店員說：「我叫個『同城快遞』讓其他分店送過來，最多一小時內就到，您先去逛逛或吃個飯好嗎？」結果飯才吃到一半就收到微信通知，貨已經送達可以到店取貨囉～像這類的跑腿、閃送也是非常方便的應用，有時候台幹們有些東西交付，懶得出門碰面，就直接叫這個，把剛帶來的香煙、鳳梨酥，送給朋友都超快的！

同城快遞很方便。（作者提供）

對於遊客的影響與衝擊

實名制、預約制、手機註冊……，一系列的規定，基本上會有一種根本沒打算對大陸居民以外開放的感覺，我在寫莫高窟攻略時就介紹過，外籍人士根本不可能線上預約成功，現在發現連蘇州博物館也全預約，而且我之前發現的通道（走英文版頁面可過）現在也沒了。

大陸旅遊書難寫，難在無形的高牆，外面的遊客不論你來自哪一國，只要沒手機號、沒微信支付寶，幾乎寸步難行，就算封閉了五十年的古巴我都覺得介紹起來沒這麼難，唉！

這是幫主出發上海前，為遊客研究支付工具時的心情！整個鬼打牆，也許聲音有被聽到吧，現在有一些方式可以讓大家以比較容易的方式，順利在旅遊時融入電子化的日常生活，後續幫主會寫。

總之呢，目前在大陸生活，一整天的所有事情通通離不開手機，各種應用一打開，解決生活大小事。當然啦，所有的方便背後也一定有其缺點，像是手機不見、沒電，可比錢包不見還嚴重！我想現在扒手應該少很多，因為偷錢包裡面根本沒有錢。

此外，與過去相比，幫主發現去銀行營業廳、火車購票廳等地方，以前大排長龍的現象消失了，大家都用手機搞定不用臨櫃，所以台灣遊客真的走不通就去臨櫃買票也很快！如果你想要體驗看看「無現金」、「極致手機應用」到底可以做到什麼程度，來一趟大陸體驗看看就會很有感，這裡應該是全世界詮釋手機生活應用最徹底的國度！但是要小心太方便，體驗過很容易回不去喔！（上海幫幫主/台北）

【徵文啟事】

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