再過幾天就是8月8日「父親節」，歐美主流國家都是將每年6月的第3個星期日定為父親節，只有中華民國和蒙古國的父親節是選在8月8日慶祝，不過蒙古國訂在8月8日比我國晚了58年，顯然不是受到中華民國的父親節影響，那為何「八八節」即「爸爸節」？我國還是全世界最早有訂定父親節的國家，其實「父親節」背後還有一個動人的故事。

時間要回到民國34年（1945）8月8日，中華民國政府還在中國大陸統治時期，當時的中華民族正面臨日軍所發動的侵華戰爭，不過這場戰爭的局勢逐漸明朗，蔣中正委員長所領導的國軍已從泥沼之中走了出來，日本準備接受「波茨坦宣言」無條件投降，國民政府眼看要勝利在望，這時上海市有10位愛國人士，分別是外交官顏惠慶、書畫家袁希濂、京劇大師梅蘭芳、醫藥實業家史致富、電影導演費穆、作家嚴獨鶴、兒科權威醫師富文壽等人，他們在報章雜誌上公開署名，發起每年8月8日作為中華民國的「父親節」，因為「八八」諧音上和爸爸相近，方便於記憶，而且「八八」兩字連綴起來，又形同一個 「父」字，所以他們希望父親節被訂在8月8日，日期的選定頗有一番心思。

這群上海的愛國人士，為何想倡導訂定「父親節」活動，是聯想到美國安娜‧賈維斯（Anna Jarvis）女士所發起設立「母親節」有關。安娜女士終身未婚，她與母親相伴，其母於1905年5月的第二個星期日去世，在服喪期間，她開始有了一個志向，就是想訂定「母親節」，除了紀念她的慈母外，由於正值歐洲一次大戰期間，安娜眼見許多陣亡將士的母親和妻子，失去丈夫和兒子變得孤苦無依，景況淒涼，她們的生活相當窘迫，母兼父職的扛起家計還要照顧孩子，安娜推動制定母親節的方式，希望喚醒世人正視母親對於家庭的犧牲奉獻，於是她開始大量寫信給州長、政界人士、教會牧師、企業家、婦女團體等尋求支持，並且應邀到各地演講，撰寫印發小冊子，呼籲社會各界讓母親節成為一個法定的節日。皇天不負苦心人，在她的努力之下，美國國會終於在1914年正式將5月的第2個星期日設立為母親節，而安娜母親生前最愛的花朵是康乃馨，康乃馨也就成了母親節的象徵。

美國為紀念歐戰中陣亡將士的妻子與母親，發起創立「母親節」，母親節風潮迅速席捲歐美等國家。反觀中華民國歷時八年之久的抗日戰爭，在這場殘酷的戰爭中無數國軍將士血灑疆場、為國捐軀；無數的家鄉父老倒在日寇的槍炮子彈和刺刀下、悲壯就義，這些犧牲的男兒都是家中為人父親，西方的「母親節」旨在寬慰歐戰陣亡者之母親，上海的愛國人士建議仿照母親節，將每年的8月8日定為「父親節」，藉此紀念在抗日戰場上為國捐軀、保衛家園的偉大父親們。

訂定「父親節」的倡議，很快的引起上海各界的呼應和支持，深覺父親節的意義重要，有提倡訂定父親節慶典活動之必要性，隔年5月，上海市各界領袖，以《申報》社長潘公展為首，號召教育家李石曾、金融家宋漢章、企業家王曉籟、上海大亨杜月笙、開國元老吳稚暉、銀行家錢永銘等十人聯名向國民政府社會部請求訂定每年的8月8日為「父親節」，提案中明言：「八年抗戰，陣亡將士不計其數，制定這個全國性的節日，是為了紀念在戰爭中犧牲的千千萬萬的同胞父兄。」該請求後來獲行政院的批准，遂通令全國，每年8月8日成為中華民國的「父親節」。

民國35年，國民政府社會部轉請行政院鑒核准施行8月8日為父親節（圖片來源：國史館）

民國35年（1946）8月8日，是首屆的父親節，這一天，國人仿照西方以康乃馨寄予「母親節之花」的儀式，在集會活動時，為人子女者在襟前佩花，父親健在者，佩紅色梅花；父親逝世者，改佩白色梅花；紅梅象徵父親丹紅之愛，與太陽長輝，白梅代表失怙興悲，對父親的無盡追思。梅花是我國的國花，以梅花來堅定中國人父親形象的歲寒志節，其含蓄與深情都在其中了。

在維繫中華民族興亡的八年全面抗戰中，國軍參予大型會戰22次，重要戰鬥1117次，小型戰鬥28931次。陸軍陣亡、負傷、失蹤321萬14119人。空軍陣亡4321人，毀機2468架。海軍艦艇損失殆盡，最終才贏得抗戰的勝利，這犧牲近322餘萬的陸海空國軍烈士，如果在承平時期，代表的是322餘萬位的父親，卻因為日本發動侵華戰爭，使無數家庭支離破碎，失去了親人，失去了父親。

民國34年抗日戰爭勝利時，中國現代水墨大師蔣兆和教授（1904年－1986年，籍貫湖北麻城，生於四川瀘州）曾經畫了一副畫作，名為「爸爸永不回來了」。

畫作中的小女孩雙膝跪倒，手持著中華民國國旗，仰望著天空，圖畫意境中吐露：小女孩的父親在抗戰中陣亡了，痛失親怙，在她最需要父親陪伴成長的時候，自此沒有了父愛，他無法言語表達傷痛，只能壓抑情緒，跪在地上凝視著前方。

全國軍民經過8年艱苦卓絕浴血抗戰，終於迎來了抗戰的勝利，這是多麼欣喜若狂的大事，但是小女孩的內心深處，她的爸爸卻永遠回不來了，無法再抱抱父親、再親吻爸爸，無法再爸爸懷抱中撒嬌，小女孩只能寄託手中的小國旗，眼睛裡滿是悲慟與茫然。

抗戰勝利時，全國上下一片狂歡，當時國內畫家有太多抗戰勝利的主題可以畫，只有蔣兆和教授選擇畫一位失去父親的女孩，他想要傳達，戰爭儘管勝利了，戰後真實背後，孩子們失去了童年，沒有了歡笑，失去父親所造成永不磨滅的傷害。

中共建政後，蔣兆和教授的「爸爸永不回來了」畫作，由於畫中女孩手持的是青天白日滿地紅的國旗，幾乎被歷史忘記。一直到蔣兆和教授去世7年後，民國82年（1993），天津人民美術出版社出版了《蔣兆和作品全集》，才首次收入「爸爸永不回來了」畫作，這幅「爸爸永不回來了」又重新回到世人的面前。

「父親節」作為一個感謝父親而慶祝的節日，全球目前有超過80個國家的父親節，是以每年「6月的第3個星期日」，中國大陸民間也是採行6月第3個星期日作為父親節，反觀中華民國政府退守台灣之後，仍沿續了8月8日慶祝「父親節」，其實「八八節」訂為父親節，不是像「雙十一」、「光棍節」膚淺的商業炒作手法，而是有歌頌和紀念在戰爭中為國捐軀的父親們的深層涵義在裡面，八年對日抗戰是海峽兩岸中國人的共同歷史記憶，建議大陸官方也正式將8月8日訂為父親節，畢竟6月第3個星期日是「舶來父親節」，8月8日才是屬於全球華人自己的父親節。

（作者為臉書「我的抗戰」版主）