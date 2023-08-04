台灣這些日子，性騷擾新聞不斷，佔盡版面，有人說這是台灣行民主，要選舉才會這樣，最近大陸一位國企執行董事兼總經理，與小三逛街，被拍到，立刻下台。這位小三身材好，所穿的桃紅色洋裝因此爆紅，一下子就賣了2000多件。

食色的確性也，有選舉沒選舉，都一樣會發生。看到小三身材那麼漂亮那麼好，除了聖人或白癡以外，那個男人不動心，只是苦無機會罷了。

哪樣男人機會多呢？有權有錢是關鍵。最有權的人是誰？古代皇帝，皇帝有三宮六院72妃，後宮佳麗三千。據說秦始皇後宮有萬人，他每戰勝一國，就將當地美女帶回秦王宮。有時大家會想，這麼多美人，皇帝怎麼享用呢？各朝代方法不同，有按嬪妃等級訂與皇帝同房次數。例如皇后每月兩次，低一級的每月一次，最低層的用抽籤決定，因人數多，每晚抽九人與黃帝同寢，當然無法魚水之歡，能摸到龍體，大概就不虛進過皇宮了。皇帝雖有御醫進獻雄風不減、不傷身體之藥，但中國古代皇帝平均壽命只有30年，不也可憐嗎？

現在民主社會裡，大權在握的人，明暗小三仍然不少，例如民主大國美國總統等大官，也有不同方法來滿足食色的需要。看看美國川普、柯林頓等總統不也都被桃色案件搞得七葷八素嗎？美國自第一任總統喬治．華盛頓開始，到目前至少有15位總統有婚外情。食色性也，總統也不例外。

有權的人不一定都是高官，小官、小屁屁只要有那麼一點權，仍能發揮美人同房的機會。二次世界大戰時，德國集中營關了很多猶太人，處境悲慘。一位猶太夫人，甚有姿色，集中營管理員對她說，他有辦法讓她先生日子好過一點，條件是她必須跟他上床，事乃成了，有什麼辦法呢？丈夫如果知道自己在集中營裡待遇較佳，是因為妻子對管理員獻身的，他一定會難過到寧願快點死。

權力是春藥，權力使人腐化，絕對的權力絕對腐化，有權力不搞色的男人少之又少。美國林肯總統曾說，測試一個人的品德，給他權力就知道。我看過很多這樣的人，尤其在我擔任監察院長時，有些監委進來時滿不錯的，大概六個月後，就會變得權大氣粗。有人說監察院是雞肋，食之無味棄之可惜；我說監察院是雞肋，食之無味棄之有益，這一方面，有機會再跟大家聊。總之，大家一定要知道：「權力是春藥」吃了春藥，不作怪的少之又少！

另一項跟權力很類似的春藥是錢。有個水泥匠，夫妻兩人每天同進同出，丈夫騎摩托車，妻子坐在後面，拿著小桶及梯子去上工。日久成為小包，繼而開店，生意興隆，丈夫搞小三了。妻子流淚的對先生說，我跟著你，辛苦了幾十年，你怎麼能這樣子對我？丈夫說：現在不同了，我是老闆，而且有錢了，你不要大驚小怪，哪個有錢男人不是這樣的！

他說的沒錯，尤其是生意人，事業大，錢多了，身邊花也多了，黃臉婆要自愛一點。所以大家看到很多著名大企業家，常有三妻四妾；另外不列名的還有，直到人死了，有私生子出面要求認祖歸宗，驗DNA分遺產時，大家才知道這個大老闆，外面還留了很多「種」，這種現象十分普通。我看到好多位著名大企業家，一同辛苦打拚的黃臉婆，晚景淒涼，最後去廟裡燒香念佛，了結殘生。

我們常說，夫妻恩愛走一生，又說：糟糠之妻不可棄，這是我們男人最要注意的事。男人為了自己食色，把一同奮鬥，愛你一輩子的人，拋進痛苦的深淵，那你就是豬狗不如，沒有人性的混蛋，祝你不得好死！

最後講一個小故事：早年台灣酒家流行，有酒有色，有的酒家女或會願意與你上床一夜情。有次一位大老闆看中一個酒女，要求當夜同房；女的堅決不肯，他有夫有子，是為了家庭生活，不得已才來當酒女的。這個大老闆很生氣，又覺得沒面子，剛好身邊有一袋剛收到的貨款，乃拿起來，向這位酒女砸過去，說：老子有錢可以把妳砸昏，抱回去。這就是有錢人的嘴臉，這是五十多年前的事，這個大老闆現在一定已離開人間了。

我想問的是，這個老闆他在人間究竟留下了什麼？我更想問，在世上有權有勢的人，你們究竟想留下些什麼？我想告訴各位，除了愛，什麼都留不下來！這叫做「人去愛留」！請大家快把「春藥」化成大愛，留人間吧！

編輯人語

廁身新聞界逾50載有餘，遍及所謂政要，歴經閱人無數，真掩鼻而過者，不知何以所措 ! 但見得王建煊先生鮮少可比，正是聖經所說：「就是行為正直、做事公義、心裡說實話的人。」

芸芸眾生，「當東而西，當啄而飛，隨飛隨啄，群雌粥粥」，任人嘈雜喧嘩詖辭。反觀，王建煊酷愛說實話，做實事，為人信實，故而《優傳媒》特藉「大義覺迷」四字，解「大義直言，覺知迷思」之意，邀以專欄；並與同好傳媒紛紛連袂，共襄盛舉。

自6月1日起每周四見刊，為期3~4月。且不言是否震聾發聵，但望各方有心之人投石入水，絲絲漣漪；趨行接近，飛逝遠颺。以饗讀者。

～～周天瑞 識

（作者為前監察院長，本文原刊《優傳媒》，授權中時新聞網刊登）

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