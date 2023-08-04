20多年前宋楚瑜擔任台灣省長帶著「省府團隊」勤奮下鄉視察基層建設，被民進黨批評散財童子「要五毛給一塊，你說奇怪不奇怪？」前鎮漁港維修需要三千萬，「前瞻建設計畫」大筆一揮加碼81億元，蘇貞昌還真變成散財大老爺了！

散財大老爺蘇貞昌說「吃魚還不准建漁港，很奇怪」。這擺明是轉移焦點，難道沒有補助這81億元，老百姓就吃不到魚？前鎮漁港明明需求是三千萬，老百姓就能有更多的魚吃，為何行政院要加碼270倍？理由應該是前鎮漁港是遠洋漁業基地，基於產業發展理應擴大建設，背後自然有經濟因素、產業發展的科學論據……等種種的大道理，試問：前鎮漁港的產值能因此提升多少倍？

散財大老爺蘇貞昌的理由很瞎，其他如民進黨高雄市長陳其邁轉移到平衡南北落差就更奇葩，說台北市捷運補助拿到6775億元就更瞎，難道高雄市捷運沒有拿到中央補助？東扯西扯、搞民粹政治口水，還是模糊了焦點，輿論質疑：多花80.7億元的必要性，以及錢花到哪裡去？必須講清楚、說明白，不是搞烏賊戰。

2016年總統蔡英文上任編列「前瞻基礎建設計畫」特別預算8800億元，既然這麼多民進黨官不諱言是南北平衡，那也行行好，告訴我們現在南部縣市老百姓生活改善多少、產業發展增加多少、就業機會增加多少？否則錢花到哪裡去、誰是最大受益者，不能懵懵懂懂、一知半解。

散財大老爺蘇貞昌應該知道「錢沾計畫」把台南光電綠能業者黑金化了吧！前鎮漁港擴建得標業者瑞助營造，從81億元中攬了多少好處？桃園八德羽球館天花板塌了，也是他幹的好事，再仔細數數瑞助營造官網工程實績，光是綠能部分的光電、風電、沼氣案場就高達10個，那是賺了多少「錢沾」？蘇貞昌是蔡總統的第三任行政院長，「要五毛給一塊」的散財大老爺，給老百姓吃魚，那你吃了什麼？

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