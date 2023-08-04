北京發生嚴重水災，居民生命財產損失慘重，蔡英文總統第一時間表示關心與慰問，期盼受災地區早日脫離洪害，回復正常生活，副總統賴清德與陸委會也表達慰問關懷之意。兩岸兵凶戰危，民進黨政府高層主動對大陸表示善意，雖然只是口惠，但仍值得肯定。畢竟兩岸一水相隔，沒有解不開的仇，只要大家有同理心，多積累善意，台海不應戰雲密布。

洪澇之患人道關懷

蔡英文執政7年多來，拒絕接受九二共識，但戮力維持現狀，並未走向法理台獨。兩岸走向對抗，主要還是民共兩黨互信不足，大陸不信蔡英文不搞台獨，蔡英文認為大陸要併吞台灣，於承受大陸反獨壓力後，轉向美國尋求支援，美中關係惡化又給了美國打台灣牌的理由，反過來又造成大陸對蔡政府的更大惡感。兩岸與美中之間的不信任與誤判，讓台海變成全球最危險的地方。

民進黨不接受九二共識，並不代表要實踐台獨，台灣真正急獨者，長期民調很少超過3%，民進黨人自稱「台派」，用以區別「獨派」，可見兩條路線不同。但大陸不分「台派」或「獨派」，甚至一些人把「中華民國派」視為「華獨」，一律打成獨派，反而讓民進黨抗中路線壯大，連續兩次全國性選舉大勝，國民黨兩岸政策左右為難。

民進黨看似壯大，但最新民調顯示賴清德支持度從未超過4成，代表6成民意希望政黨輪替為台海緊張降溫。中共以「統戰」見長，所謂統戰就是聯合次要敵人打擊主要敵人，可惜大陸為反對3%獨派而擴大敵人圈，最後不得不祭出環台軍演，機艦不斷跨越台海中線，讓美國抗中政客藉機「武裝」台灣，兩岸陷入難以轉圜的敵對之中。

台灣進入選舉期，有人主張推出「非綠大聯盟」，團結多數民意下架民進黨。不管「非綠大聯盟」最後是否成形，至少代表超過半數台灣人不希望民進黨繼續執政，其中顯然包括若干「台派」，轉而自認為「非綠」，「非綠」才會達到6成左右力量。

同理，如果我們用「非獨」與「獨」的概念，解讀台灣政治社會問題，台獨就會「極小化」。若為遏制「獨」，卻讓多數「非獨」覺得受到威脅，因而對大陸產生惡感，就得不償失。獨派既未掌權，也不受蔡英文政府信任，他們的處境可能還不如國民黨執政時期。台獨色彩鮮明的民視前主持人彭文正，追究蔡英文博士論文真假，搞到「流亡」美國，可見蔡英文對獨派下手很硬。

獨派極大化沒必要

「獨派」、「台派」並非都是一家人，不能把不接受九二共識都打成獨派，這樣只會讓民進黨得利，方便他們選舉操作，反而削弱支持統一的國民黨。當然，大陸對台政策有自己的邏輯，也就是「正反合」的「矛盾論」，要一手軟、一手硬，而且硬還要更硬，軟要更軟，以達到矛盾統一的目的。這幾年來大陸對台政策循著這個模式運行，所以大陸一方面以軍機艦繞台壓制台獨，一方面大舉邀請台灣各層級的人士前往大陸交流。

這又引發另一個問題，大陸廣邀台灣學界到大陸學術交流，但對親近綠營的學者並不信任，7月下旬淡江大學一位教授赴大陸參加學術研討會，在機場被查扣4個小時後放行，讓民進黨抓到機會炒作赴大陸交流的安全問題，一些學者因而心生畏懼。其實，學者短暫來去，如何能危害大陸國家安全？

大陸國安部曾在微信宣告：「間諜活動是具有高度隱蔽性、專業性和危害性的嚴重違法犯罪行為，不僅需要國家安全機關發揮反間諜專門機關作用，更需要人民群眾廣泛參與、共同防範，築牢反間防諜的國家安全人民防線。」間諜行為具有隱蔽性、專業性，學者單純三、五天交流活動，不可能涉及間諜行為，為兩岸和平發展大局計，國安調查不應矯枉過正。若是對「台獨團體」制裁，也要透明化，哪些團體、哪些職位受到制裁應公告周知，避免當事人誤踏法網引起反彈，反而對兩岸關係不利。

兩岸兵凶戰危，任何善意都值得珍惜，盼從蔡英文對北京水災的慰問開始，相互釋放善意、減少誤判、累積互信，讓台海成為真正和平之海，才是兩岸之幸、人民之幸。