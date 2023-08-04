國民黨主席朱立倫近日聲稱侯友宜的支持率已超過民眾黨總統參選人柯文哲，並逼近民進黨的參選人賴清德。但從至今仍「拿不出手」的窘態來看，早已淪為「超柯趕賴」的新成語故事來源。

不斷聲稱侯支持度持續上漲或看好度突破新高都必須提供事實做為佐證；再不濟，也要用現象來解釋。但當兩者均無時，所謂超柯趕賴的新民意無可避免將淪為「望梅止渴」的政治心理療法，用來按捺幾近失去耐心的藍營支持者，然而療效極其有限。

倘若侯友宜不能盡快出現突破性進展，棄保以成全在野最強人選完成「下架民進黨」的共識將提前發酵。屆時即便是在野聯盟成形，國民黨也將落入被動地位，這將是國民黨與侯友宜的不可承受之重。

因此一提再提「侯韓配」不僅有其救黨圖存的必要性，更甚者，此舉才能對當前在野勢力分布態勢進行「校正回歸」，讓溢價的柯文哲回到他原先應有的位子上，讓價值嚴重被低估折價的國民黨回到起碼的老二位上。也只有如此，才能讓所有認為侯不會當選而不時發出怪聲的「黨內異音」閉嘴開始團結。

日前有消息聲稱韓從來沒有考慮成為總統候選人、副總統候選人等角色，並稱韓只考慮如何下架民進黨、協助國民黨重返執政。這個說法卻在幾天後被另一則新聞傳言「消滅」—全代會前韓私下建議朱若9月後侯的民調沒有起色，為了政黨輪替國民黨「要有備案」；如有需要韓可能出面扮演「號召在野陣營」的角色。

這些語焉不詳的傳言真偽難辨，但至少坐實了韓國瑜確實有左右在野整合的關鍵影響力，如國民黨還不打造「侯韓配」，不啻是自毀長城，將在野整合的主導權拱手讓人。

如此，未來國民黨就算參與了勝選後的執政大聯盟，也難以避免黨內出現一波又一波用腳投票的易幟潮。與其如此，國民黨何不迅即調查並公布「侯韓配」的民調結果，成就「超柯趕賴」的事實，自立自強地用最強組合「侯韓配」迎戰？

如國民黨高層仍冥頑不靈，則黨內的小雞們何不展開自救，連袂發動「由下而上」的侯韓配請命活動？及早串連基層的真實民意來取代落後脫節的黨意，則國民黨仍有一搏機會。否則不管賴清德勝敗選，國民黨未來處境堪憂。

（作者為自由撰稿者）

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