國民黨連兩次選總統的參選人均非黨主席，應是所有問題的癥結。按照人性而言，有哪一位辛苦選上黨主席，放棄進一步選總統大位？而既想選總統，哪有不想先選黨主席，想要黨主席推選自己選總統？而且還要為你賣命輔選，政壇上買得到這麼便宜的午餐？因此搞出黨辦、競辦雙頭馬車辦公室，各行其是，相互抵消，成功互搶功勞，失敗互推責任，也就可以想像，不足為奇。

上一次，韓國瑜選總統，黨主席吳敦義；這一次，侯友宜選總統，黨主席朱立倫。吳敦義與朱立倫都是心甘情願地做造王者嗎？當然不是。目前看來也顯然不是。之所以放棄自己選大位，乃是大勢所趨，迫不得已。自己民調不如人，而這民調不如人，早就有端倪看出，但是為什麼還要強出頭選黨主席？

更令人不解的是，明知自己民調足夠代表國民黨選大位的參選人，卻不出來競選黨主席，放手一搏，卻始終是死抱「侯侯做代誌」，把自己捆得動彈不得，毫無退路。而另一位最具實力的韓國瑜，明知穩穩可以選上黨主席，卻不出面選黨主席，又是何因？難道是高雄市長被民進黨罷免後就灰心喪志屈服了嗎？

在全世界有幾個政黨領導人非總統候選人？又有幾個非黨主席樂意為人作嫁？不忌妒、不破壞你就算不錯了！ 以這一次黨主席朱立倫而言，從政一路走來，可以定位他是極具強烈政治權力慾望，有此個性的人，即使後期有心輔選侯友宜，難免會陷天人交戰。

在朱立倫一路推選國民黨代表參選總統的前幾個節點上，明顯看到是在為個人總統大位謀畫，只是在客觀條件下，讓他無法脫離過去換柱所造成的重大陰影；加上對「九二共識」的兩岸政策游移不定，拿香跟拜，不但沒有挖到綠營及中間選民，自己的藍營選民也跑掉大半，民調始終上不去。

綜觀大局變化，下架民進黨的選民占有60%以上，局勢仍大有可為，只是非民進黨政治人物各懷鬼胎，無法團結，如此好的客觀條件，恐也只有徒呼負負。民眾黨之所以能成長，不是民眾黨本身有多麼好，而是國民黨令人失望。

國民黨要如何不讓人失望呢？這一次，我們不知來不來得及，因為朱立倫不可能自己閹割，把黨主席讓給侯友宜，但歷史可不要一再重演，切記傷口，但也不忘傷疤。

當今之計，不要相互攻訐，謹記下架民進黨是旗幟鮮明，否則，各粉最後只有再悲劇重唱。

（作者為作家）

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