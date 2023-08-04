副總統賴清德將於12日前往巴拉圭參加新總統就職典禮並過境訪美，這似乎為美國帶來了難題。美國雖縮短賴停留美國的時間，但北京「阻賴」不成，必將為中美關係帶來變數，並連帶影響兩岸關係。準此來看，賴此行應驗了中國大陸駐美大使謝鋒的預言，如同一頭「灰犀牛」衝向美國。

在美中正為緩和雙邊關係努力之際，賴清德此刻出訪無疑給美國出難題。美國雖不用對北京言聽計從，但從安排規格和待遇來看，賴此次過境恐怕是繼1994年5月李登輝過境夏威夷以來，最沒份量的一次。

李登輝當年參加哥斯大黎加總統就職典禮，過境美國被刁難，只在夏威夷軍用機場加油，氣得李登輝踩拖鞋、穿睡衣見AIT主席白樂崎，堅持不下機，表達中華民國被矮化的抗議。這次美國讓賴清德入境，去程紐約待一晚，回程舊金山凌晨離境，連一晚都待不了。

民進黨執政號稱台美關係史上最佳，以此自豪，但如此「夾縫求生存」究竟把台灣的尊嚴放哪裡？3月底蔡總統出訪中美洲友邦時也過境訪美，美方循例做安排，讓她如願見到眾議院議長麥卡錫，還在紐約待兩晚，但全程見不到一位聯邦官員，連受邀參加餐會都不能具名，美國如此「克制」，究竟台灣得到了什麼？

對美國來說，年底的「拜習會」才是重中之重。此刻美國更需要中國，因此華府才主動邀剛接任外交部長的王毅訪美，而北京數日不答腔竟驚動美國國務卿布林肯安撫記者說，「我們盼持續對話，不會不見。」蔡政府還看不清情勢嗎？現實是，賴清德訪美得保證別出錯，否則給排頭的將不是北京，而是華府。