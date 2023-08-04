美國聯邦眾議院無異議通過《台灣國際團結法》，為台灣在聯合國缺席的問題發聲。但在國際現實上，它不可能把台灣送進聯合國，反而顛覆了半世紀以來國際運作的基礎，讓中美關係地動山搖，對台灣恐怕也會帶來驚濤駭浪。

該法案的重點是，聯合國2758號決議承認中華人民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但沒有處理台灣及其人民在聯合國的代表權問題，也沒有對中華人民共和國與台灣的關係採取立場，或包括任何關於台灣主權的聲明。推動此法案的議員及背後遊說勢力應是想繼《台北法》之後，對改善台灣外交孤立做更強的表態。

獨派認為這意味著台灣在聯合國的地位未定，有爭取參與的機會。但回顧歷史，1971年聯合國通過「排我納匪案」之前，「一中一台」與「兩個中國」提案都失敗了，因為中國誓死反對。所以真正阻擋台灣參與的是中國，不管我們用任何名目都沒差。何況，目前「中華民國」還有13個國家承認，「台灣」或「中華民國台灣」可都沒有任何國際法上的主權國家地位。

當年中華民國是擁有否決權的五常之一，美國也還承認中華民國，卻依然擋不住中國手上的票數。我國黯然退場後，由中華人民共和國取代中華民國案通過時，會場歡聲雷動。如今，承認中華人民共和國的國家更多，有關台灣參與的提案輕輕鬆鬆就能被中國封殺。美國不要說挺台灣參與聯合國了，當中國說不時，美國連世衛大會的觀察員邀請函都沒辦法替台灣弄來，所以，真的不能過度期待美國。

美國現在反中民粹氛圍高漲，議員們嗆中國來討好選民根本不費成本，不管聯合國聽不聽美國國會的，至少議員們可以喊給選民和金主聽。眾院過關是衝擊美中關係的第一波浪濤，接下來一波還比一波凶險。此法案要再送到民主黨居多數的參院，也許會做修正，也可能照案通過，接著送到拜登總統案前，簽或不簽都是難題，凶險度也隨之升級。

直接講，這項法案顛覆了半世紀以來官方國際組織的運作基礎，對中國來說可謂動搖國本，這是極大的挑釁，美國參眾議會如果一致通過，拜登也簽署認可，無異是抽掉了中美邦交與三公報的支柱，中美關係將土崩瓦解。中國必然會有激烈的反制動作，包括召回大使、關係降級，乃至威脅斷交都有可能。

其實國會通過的法案，行政部門如何執行仍大有空間，拜登如果想在大選前促成俄烏戰爭停火，需要中國出面斡旋，也難說不會拿這個法案來當交易籌碼。用美國只能口惠而實不至的一個挺台法案，交換歐美不再為俄烏之戰無盡耗損，或中國在其他國際議題上配合，絕對划算。只是美國民粹愈來愈瘋，拜登對中態度又反覆，中國恐怕已難以信任。

如果美中落入激烈對立，解放軍再度圍台軍演也不會讓人意外。然而中國愈是張牙舞爪，民進黨的抗中保台就愈能凝聚選民，其結果是台灣在國際間更孤立，軍事上更危險，兩岸和解更渺茫。美國國會的挺台善意最終會把台灣送到哪裡？