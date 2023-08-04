泛藍陣營對2024總統大選的焦慮，並沒有隨著國民黨全代會通過提名侯友宜而稍微舒緩，郭台銘仍持續四處活動，各項民調又顯示藍白不合，總統大位一定拱手送給民進黨的賴清德。國民黨主席朱立倫高唱「執政大聯盟」，但黨內雜聲四起，對外也缺乏「號召起義」的策略。「藍色的憂鬱」恐怕還得發愁一段時日。

執政大聯盟的前提是總統大位要由非綠聯盟取得，否則即使非綠政黨聯合在立法院取得多數席位，在現行形同半總統制的制度下，面對霸道的總統，立院武功再強也難約束總統的作為。執政大聯盟雖是符合政治現實的選擇，但問題是，要怎麼推動？關鍵就在於國民黨有無「請君加盟」的成功策略。

國民黨主席朱立倫好比開了一個「非綠俱樂部」，但目前看來還吸引不了重量級的在野高手帶槍來投靠。美國景貌理論（Landscape thoery）學者阿克賽羅德開的聯盟藥方是：讓人有好感、把握難得的契機、擴大自己的核心優勢和別太過精算。其實現在正是在野陣營難得的好時機，因為有6成民眾想下架民進黨；但國民黨一直處於內鬥中，難讓選民有好感；國民黨還有很強的核心優勢，就是掌握絕大多數的地方執政權；但號稱「政治精算師」的朱立倫似乎難甩太過精算的習慣，至今和民眾黨主席兼總統參選人柯文哲還無法接上線討論合作方案，因此現階段看來，國民黨實在沒有自嗨的本錢。

執政大聯盟的理想狀態是在各黨有遠見下，選擇互惠、互利，互相合作，並取得均衡的關係。想要翻轉民進黨8年全面執政的局面，在野各黨只思考各自的利益是很難達成合作的。只有從國家整體利益和主流民意的需求著眼，高舉「國泰民安、清廉勤政」的大旗，訴求下架可能引發兩岸戰爭且貪腐醜聞不斷的民進黨政府，才可加速民意的滾雪球效應，一舉政黨輪替。

賴清德的民調截至目前為止固然穩定領先，但蔡政府不斷撒幣放利多，賴的支持度卻一直無法突破天花板，只要在野陣營聯手揭發貪腐等弊案，多點突擊，並非不能沖垮賴清德目前固守的基本盤。

根據歐洲多黨制的政治體制經驗，聯盟能夠決定力量的均衡。而隨著政黨數量的增多，任何一個政黨都不可能不靠其他政黨支持而唱獨角戲。此時，固然小玩家會突然發現自己居然處於舉足輕重的地位，也總會有一些群體對於形勢不滿，但一般而言，聯盟是以兩大陣營的形式存在，別的出路是沒有的，決定自己單幹是相當不明智的。

古希臘歷史學家修昔底斯認為，生死關頭會造成仇家聯手的形勢。他說：「共同的恐懼是形成聯盟的唯一堅實的基礎。」民進黨如果2024總統大選再獲勝，台海將離戰爭越來越近，這種全民的恐懼難道還不能讓在野黨放下個人和政黨的私利，盡快結盟嗎？

（作者為國家公益發展協進會理事長）