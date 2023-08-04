2024總統大選總算進入揭弊環節。國民黨立委、議員從審計部日前公布的《前瞻計畫特別預算審核報告》中發現，高雄市獨拿總預算1/4的補助款，居全國之冠。此外，還有高雄前鎮漁港整建預算爆增為270倍、耗費43億元的台南沙崙科技城宛如空城、屏鵝公路每1公里燒掉5625萬元等各種極不合理的現象，而這些都是發生在民進黨執政的縣市。

對此，民進黨循2021年為4大公投辯護的模式，以所謂的「信賴台灣 ‧ 溫暖好政」為核心，展開全台說明會，以回應外界對前瞻基礎建設預算的質疑、宣傳蔡英文任內的政績以及賴清德的未來願景。這個具三合一功能的說明會第一場就選在周六在高雄舉行。民進黨的反應如此急切，顯然這個議題具有相當的殺傷力。

跟錢有關的事向來最容易引人關注，何況前瞻建設預算高達8400億元，且各縣市分配極不平均，如國民黨執政的台中市不但是6都之一，且人口和幅員都超過雲林和嘉義縣，分到的前瞻預算卻比當時均為民進黨執政的雲、嘉兩縣還少，實在很難不讓人聯想到與政治顏色有關。

前瞻預算分配不公之外，綠營執政縣市多個建設項目預算也充滿爭議，如前鎮漁港整建預算由原來的3000萬元增為81億元，增幅之大史上少見。有民眾將前鎮漁港和全球最大漁港的西班牙維戈港進行比較。面積為前鎮港168倍大的維戈港，整建後成為實踐節能減碳的現代化漁港，但總改建經費僅100億元，顯見前鎮漁港的整建經費也太「奢侈」了。

此外，被賴清德吹捧為台灣第二座護國神山的「沙崙科技城」，卻被審計部直接評為「沒有發揮計畫預期」。事實上，這座科技城正是前台南經發局長陳凱凌涉貪的關鍵，他就是憑藉著規畫「沙崙科技城」的決策權等介入工程，向廠商收賄，接受酒店飲宴及性招待等。此案進入司法程序後，陳凱凌已認罪並繳回所謂的犯罪所得180萬元，陳凱凌還表示，他深感後悔、深切反省，希望法官能輕判。當事人都已經認罪了，難道民進黨還有臉「戰清白」嗎？

面對前瞻爭議，甚至可能有涉及違法之虞，蔡政府應該是自知理虧，因此目前能夠提出的說詞鮮少就事實面進行辯護，而是在周邊打轉或是轉移焦點製造對立。例如高雄市長陳其邁怒嗆：「難道咱高雄的討海人就這麼不值嗎？難道他們就不重要嗎？」民進黨黨團幹事長劉世芳則反諷，請台北人不要用「天龍國」的心態來鄙視鄉下人。

預算是否適當、有沒有確實執行，與天龍人、鄉下人有什麼關係？民進黨刻意要打「仇恨牌」，正說明他們詞窮，找不到更合理、更有說服力的說法，才會說出如此可笑的話；都全面執政幾年了，還在打南北差異的悲情牌，真是沒出息。

蔡政府任內狂編特別預算，且每案幾乎動輒上千億元，除了前瞻計畫之外，2兆元的光電投資、8400億元的防疫預算，以及高端疫苗採購過程等，民眾也相當有感。在野政黨應該有系統地審查不當補助案，努力揭弊，看看蔡政府還要全台走透透辦多少暖政說明會，才能釐清箇中黑幕。出來跑江湖，總要還的，民進黨別想閃躲！

（作者為作家）