幫主走遍世界各地，也寫過一大堆的攻略，沒想到真正最難的，卻是離最近的地方：中國大陸。前一篇已經說過原因：大陸不用現金了，一個數字化社會生活。

在大陸地區旅行，不論是搭地鐵、買火車票、吃飯點單、購物消費、共享單車、景點預約、購票……生活中的所有事情，現在通通在手機上搞定！然而對於並非生活在大陸的外籍遊客來說，就遭遇到很大的麻煩，如果沒有把支付寶、微信支付接通，就處處碰壁。

這樣的情況，幫主在臉書、微博都大大的抱怨，終於今年有比較大的突破，連國台辦都在記者會中提到針對台灣遊客的綁定問題改善，這篇文章幫主就要教學，如何利用支付寶綁定台灣門號、信用卡的方式，順利融入大陸的無現金、手機應用生活中。

支付寶與微信，這兩個APP應用，大部分人可能並不陌生，支付寶是大陸的一種支付工具；微信則是通訊工具，兩者目前都衍生大量的「小程序」，可以利用其提供的支付功能，串連介接生活上的所有服務，同時直接綁定內建的支付功能來付費，達成完全不用帶現金就過日子。

左邊是支付寶、右邊是微信的小程序。（作者提供）

左邊是支付寶、右邊是微信的小程序，所有生活所需都找得到，支援外部開發，所以連景點、餐廳都自己開發專屬小程序，只要搜索通通能找到，所以，你會發現大陸沒有什麼「官網」的概念，微信公眾號、小程序等已經完全取代網站的功能。

這篇會專心介紹支付寶。

標準程序。（作者提供）

先用這張圖解說標準程序，由於牽涉到金流，加上近年詐騙案件頻傳，所以大陸門號、大陸銀行帳戶、實名認證管理都趨緊，正常情況下要在大陸順暢的使用支付工具，要先有大陸門號，再去開個大陸銀行帳戶，然後就能順利綁定支付工具，享受無現金生活。

但這對遊客來說很不方便啊！想要只去5~7天，逛逛上海迪士尼，看看長城、兵馬俑這些世界級文化遺址，還要有大陸手機、銀行帳戶不是很誇張嗎？於是，今年對於台灣遊客優化了步驟，讓台灣遊客也能夠憑台灣門號＋台灣信用卡來使用支付寶、微信，這樣去大陸旅行就方便不少。（還是有很多不方便的地方，幫主會寫在最後面）

支付寶綁定台灣門號、信用卡

有需要的遊客，可以先下載安裝支付寶，安裝部分就不特別介紹了，要提醒的是：

輸入手機號：請選擇台灣地區號（+886）；註冊完成後，選擇右下角「我的」，進行「實名認證」；要用台胞證；姓名請用簡體字；身分認證，可以「人臉認證」或「銀行卡認證」（大陸銀行限定）；完善資訊內容；上傳台胞證照片；系統審核。

以上是基本的註冊與實名認證流程，大陸手機應用的UI與流程跟我們習慣的邏輯略有不同，大家就有耐心跟著摸索一遍吧！

接下來才是重頭戲：添加銀行卡：

添加銀行卡

打開支付寶APP，點擊右下角「我的」，進入設定頁面，可以看到下方有「銀行卡」選項，遊客可以在這裡添加信用卡。

在銀行卡頁面，點擊右上角「＋」符號，添加信用卡資訊：

框內自行輸入信用卡號與相關資訊，姓名部分要跟信用卡上一樣的英文，經過認證後，就會列入你的銀行卡清單。之後使用支付寶就可以用信用卡來扣款囉～～

實測支付寶搭配信用卡，大陸旅行使用

幫主這回出巡上海，特別準備了全新的手機、台灣門號、信用卡，綁定之後來實測，這樣的情況下是否就可以利用支付寶來搭乘上海地鐵、租借共享單車……

首先，幫主先介紹介面功能，我只挑重點說：

介面功能

‧左上角：所在地點，系統會自己抓定位（也可以點擊選擇）

‧掃一掃：不論是收付款、點餐都可以掃碼搞定

‧收付款：不論是對店家、朋友都可以利用掃碼方式付款

‧出行：這個最方便！去到任何城市點開就能連動當地公交系統

‧小程序區：這裡可以添加更多應用，如外賣、共享單車、火車票等

以上幫主就逐一來解說吧！讓你可以順利在大陸旅行，體驗無現金生活！

【掃一掃】

掃一掃是最萬用的功能，任何場景基本都用這裡掃碼，如：掃碼付款、掃碼點單、掃碼開啟共享單車……

幫主介紹過：現在大陸餐廳基本不提供菜單，桌角處都會有QR Code，掃碼後直接出現完整菜單，桌號連動，直接點單、加總計費，大部分還直接與支付系統綁定直接付款。

【收付款】

既然有掃一掃，為何還要有收付款功能呢？因為一些個人店家，不一定有申請支付碼，就會利用這個功能，輸入交易金額後再由他掃你：

這裡要特別注意幫主箭頭處，如果你有輸入超過一張以上的銀行卡（信用卡），記得要確認扣款帳戶是不是你要的。

這裡要特別注意箭頭處

像幫主在大陸也有開戶，就需要視情況選擇用哪張卡來支付，沒有大陸銀行卡的一般遊客，建議就輸入一張有海外刷卡回饋的信用卡就好。

接著下方還有一個「二維碼收款」選項，這個就是朋友要轉錢給你可以用到：

每個支付寶帳戶都能產生專屬的QR Code，比如朋友要轉些錢給你，你讓他掃你的專屬條碼，然後他輸入轉帳金額，你就能收到錢了！（注意：這個功能不對僅有信用卡的用戶開放，一定要支付寶帳戶內有餘額，或是有大陸銀行帳戶才能使用。）

【出行】

這是今天最重要的部分，畢竟幫主還是針對遊客前往大陸旅行為主要介紹對象，這個功能簡直強爆！不論你到那個城市通通可以利用～（也不是全部接入，幫主實測蘇州就要另外下載當地的地鐵APP）

出行功能在各大城市均可使用。

以上海為例，抵達上海後，點擊「出行」，會看到這個畫面，你要先「同意協議並領卡」，這樣之後的交通出行，就會直接扣款，就是連動前面綁定的台灣信用卡。

同意協議後就會開始「領卡」，可以注意到幫主確實是用台灣的門號申請，沒有問題。

接下來就產生地鐵的QR Code啦，入站時開啟手機，直接掃碼進站搭地鐵！而且大部分旅遊城市都有支援，你不用裝一大堆APP，一個支付寶就搞定。

來看看幫主實測結果，掃碼進站後，從嘉善路站搭到南京西路站，收費3元人民幣，回台灣後信用卡請款金額13元台幣，匯率約4.3，相當不錯喔！用海外消費有回饋的信用卡，基本就Cover匯率問題！

哈囉單車

哈囉出行

接著來測試看看，是否可以使用大陸（上海）的共享單車，在「出行」內選擇「騎行」，開通「哈囉出行」，然後路上看到藍色共享單車，直接掃碼開鎖，成功開啟！使用完畢大家要記得鎖車喔。（後輪處扣上即可，會語音告知騎乘結束並計價）

這裡有個特殊狀況：台灣遊客利用信用卡綁定的情況下，很多時候會跳出輸入「安全碼」的要求，所以要記得信用卡背面的安全碼。以上根據幫主實測交通出行，確實都ok唷。

幫主提示與特殊狀況

由於大陸範圍大，加上支付的許多第三方應用各有不同，所以目前聽到的回報中，仍有部分商家是不能成功使用的，針對「台灣門號＋台灣信用卡綁定支付寶」表列一些注意事項：

目前測試VISA、Master卡都可以綁定。目前測試綁定外賣（餓了嗎？）是不行的。不能使用「充值」、「投資」等功能，這些功能還是要有大陸銀行帳戶才能開通。

目前200元人民幣以上支付，需付3％手續費，200元以下免手續費。

每一個帳戶，單筆限額3000元人民幣，月累積上限50000元、年累積上限60000元人民幣。

要綁定信用卡，記得選海外消費有回饋的！可以Cover必要的手續費用。

雖然還是有一些限制，不過已經比之前要方便了。

大陸地區政策、應用變化很快，以上資訊僅供參考，出發還來是要再打聽確認喔！

（上海幫幫主/台北）