國民黨2024年總統參選人侯友宜在全代會後依舊難以定於一尊，整體民調敬陪末座，肇因黨主席朱立倫當年上任提出「同舟計劃」放寬黨紀種下禍根，為了找回「老藍男」凝聚共識卻讓現在「戰鬥藍」各懷鬼胎，光靠金溥聰一人處理侯友宜不熟悉的「黨中央」排除內在阻力，就像當年李登輝仰賴「宋楚瑜」這大內高手來調和鼎鼐，但其民調氛圍的時空背景根本無法相提並論，如今同舟計劃促成黨紀淪陷，恐讓「倒侯產業鏈」淪為歹戲拖棚。

彰化縣議會議長謝典林退出國民黨已經釀成「倒侯」骨牌效應，黨中央的約束力難道也是重北輕南？國民黨前秘書長李乾龍即便點名南部並喊出團結，但是黨內小雞依舊還是人人自危，似乎暗度陳倉就等郭台銘號令一響；在國民黨的「同舟計劃」下，謝典林自詡「倒侯」的第一張骨牌有何畏懼，當「挺郭派」在全代會後從繪聲繪影走向刀刀見骨，恐怕已是國民黨黨紀史上最敗壞的時刻。

同舟不同心

「同舟計劃」是現任國民黨黨主席朱立倫上任後的一項爭議策略，主張放寬黨紀處分程序藉此凝聚「失聯黨員」，說穿包含自願退黨、被撤銷、被開除的黨員都能回鍋，此舉也讓前考紀會主委們深表不滿，最終黨中央還是迎回李縉穎、鍾小平、傅崐萁等；當郭台銘參加花蓮縣原住民族聯合豐年節活動，傅崐萁身為國民黨立委依舊在致詞時大讚「台灣阿銘是台灣之光」也就不足為奇。

朱立倫當年為了避免藍軍分裂而出此下策，光在黨內就已豎立反對的「分歧者」，導致淺藍支持者與中間選民漸行漸遠，而這一票「同舟人」挾地方派系擁兵自重，國民黨最終還是走回「積非成是」又「彼此鬥爭」的「醬缸路線」；當金門縣立委陳玉珍公開喊出八成藍營議長挺郭，等同向侯友宜競選辦公室公然叫陣又企圖策反。

黨紀大崩壞

朱立倫「同舟計劃」不僅公然去替違法亂紀的前黨員們另開巧門，甚至架空了考紀會的審核權力，光是2021年吸引約五萬人回黨，雖在2022年九合一大選中國民黨表現亮眼，畢竟屬於地方性的議員與市長選舉難以看出團結與否；這一票脫黨的「老藍男」在地方經營已頗有根基，選擇回鍋當然有其黨團資源挹注的政治考量。

「同舟計劃」2.0原本預計今年挾其九合一勝選順勢推出再降回黨人員的審核門檻，雖未執行卻被質疑為郭台銘入黨而因人設事，如今2024年總統大選不見同舟計劃的一片和諧，反讓各種自行脫黨參選、站台輔選對手、藐視黨紀言行等層出不窮，儼然已讓國民黨黨紀淪為笑柄；難怪郭台銘喊出民意大於黨意，說穿就是要給黨內同盟壯膽喊話。

兩個政治中心

侯友宜競辦執行長金溥聰在「人事佈局」上未整合先開砲造成基層反彈，肇因黨內紀律不彰，包含「搞把戲」的羅智強等都曾遭到公開批評，凸顯黨部與選辦處於多頭馬車的選務規劃，難怪藍營內部上下瀰漫一股未選先輸的失敗主義；而侯友宜不熟稔黨中央事務成為最大破口，而把金溥聰推向清君側的唯一人選。

前總統李登輝當年也曾借用宋楚瑜的長才調和鼎鼐，畢竟正逢黨內充斥主流與非主流之爭，1992年立委選舉就曾發生非主流的軍系（黃復興黨部）自成輔選系統，與國民黨黨中央產生歧異而相互搶票，當時為執政第一大黨且聲勢浩大依舊產生分裂危機；如今侯友宜在2024年總統民調目前敬陪末座情勢嚴峻，就看金溥聰對內能否發揮宋楚瑜大內高手的政治智慧來起死回生。

朱立倫因「同舟計劃」讓自身陷入領導危機，迫使黨內紀律淪為橡皮圖章而各自為政，在11月向中選會受理登記總統與立法委員參選之前，國民黨內如果還是山頭林立大搞階級鬥爭，勢必斬斷藍營2022年九合一勝選氣勢；一旦拉回到2021年公投以至後來補選與罷免選舉的低迷氣勢，整體情勢恐在下半年度持續上演個人保衛戰的「倒侯產業鏈」。

侯友宜民調墊底之際就已出現各種倒侯聲浪，透過各種風向、條款、聯盟等串成一氣，例如松信區立委參選人徐巧芯直接表明黨內有股「換侯勢力」、立委陳玉珍開出15%支持度「防磚條款」第一槍、大安區立委參選人羅智強拋出「政黨輪替大聯盟」等，連朱立倫都已公開表示不要長他人志氣、滅自己威風，金溥聰甚至直言嗆聲製造分化、居心叵測；重點在於大家不怕選舉違紀，反正還有同舟計劃可以回黨團聚，才讓倒侯宛如產業鏈般環環相扣還欲罷不能。

以歷年總統大選藍綠對決的政治光譜而言，選舉情勢不容遭到人選異動的焦點轉移，例如2015年國民黨的「換柱風波」最終導致藍營慘敗，如今民進黨內定於一尊在派系整合的過程中取得共識，迅速累積選民支持自然取得民調第一；反觀國民黨若只上演同室操戈戲碼，現在光是自家人選就已呈現小雞亂鬥局面，某種程度就是同舟計劃讓國民黨在九合一地方選舉勝出的副作用，迫使隔年總統大選黨紀渙散呈現四面楚歌，讓寄生民意的黨內同志看到侯的疲軟而存有異心。

朱立倫「同舟計劃」可謂一手促成「黨紀淪陷」，迫使「倒侯產業鏈」至今歹戲拖棚，一旦郭台銘拖至十一月登記參選，等同凌遲國民黨上下分崩離析，此時自然是同舟不同心；黨紀大崩壞也將放行脫黨參選、輔選對手、藐視黨中央等脫序行徑接二連三，最後上演球團老闆朱立倫與外籍教練金溥聰彼此制肘，而讓侯友宜淪為板凳球員卻還背負歷史罵名。

（作者為台灣國際戰略學會副研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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