美國總統甘迺迪的弟弟，羅伯特．甘迺迪於1968年競選總統時曾說：「GDP沒有考慮孩子的健康，沒有考量教育的品質，無法衡量詩歌的美與婚姻的力量，也無法反映我們的智慧及勇氣…」這話點出GDP的盲點。除此以外，1970年代美國青年罷工時也常說：「不要對我們說GNP是國民生產毛額，對我們而言，GNP根本是國民污染毛額(Gross National Pollution)」。由前述兩個例子可知，衡量經濟成長確屬不易。

遠的不提，就以日前新竹頭前溪、鳳山溪遭嚴重污染一事來說，這兩條溪是供應新竹地區民眾飲用水的來源，卻由於上游緊臨垃圾場、工廠林立而屢遭污染，若GDP的成長都是以這樣的污染、破壞生態為代價，GDP表現愈好，其對生活品質的威脅也就愈大，這樣由GDP所編算而得的經濟成長，任它是保五、保六也不值得高興。

政府近年經常談2050淨零目標，所謂淨零就是希望經濟發展的同時，生態與環境也得以受到保護，這讓我們想到綠色GDP，這項統計工作可以追溯至1992年，當年聯合國於地球高峰會曾建議各國編製「綠色GDP」，以呈現經濟活動對環境所帶來負荷，我國起步也算早，自1999年已開始試編，迄今已20餘年。

綠色GDP的概念很簡單，就是估算國內經濟活動對環境、生態所造成的損失，然後自GDP扣除，前者把水、空氣及固體等三類廢棄物帶來的損失總合成「環境品質質損」，後者則是把超抽地下水、過度開發礦藏所形成的生態消耗總合成「自然資源折耗」，以GDP減掉環境品質質損、自然資源折耗所得到的數字，就等於綠色GDP。

從學理來說，就是在國民所得帳裡，再增加兩本帳，其一為環境品質質損帳，其二是自然資源折耗帳，官方統計顯示，自1999年試編迄今，隨著我們對環境、生態的重視，這兩本帳所呈現的環境成本已逐年下降。1999年自然資源折耗181億元，環境品質質損1,188億，兩者合計1,369億占當年GDP比率1.4％；2020年自然資源折耗147億，環境品質質損415億，合計562億占同年GDP比率0.28％。

最新一版的綠色GDP已編到2021年，依據這份估計，這一年的自然資源折耗續降至135億元，環境品質質損為350億元，兩者合計485億元，占同年GDP比率0.23％，創編製以來最低，意思是20多年來我國追求經濟成長的同時，對生態、環境的破壞已有顯著改善。

依主計總處所編的這份綠色GDP，2021年實質綠色GDP是21.1兆，比前一年19.8兆成長了6.6％，優於經濟成長率6.5％，綠色GDP的成長優於GDP的成長若屬實，這就是說明台灣的經濟成長日趨健康，我們不是以破壞森林、危害水資源、污染空氣為代價來創造成長。

然而，果真是如此嗎？恐怕未必，因為綠色GDP並未把天災對生態的破壞納入估算範圍，土石流等生態浩劫表面是天災，然而若沒有人為濫墾濫伐，何至於此？由此可知，這個編算邏輯已然低估了環境質損及自然折耗，若將這部分傷害也納入，我們的綠色GDP的成長還會優於經濟成長嗎？令人懷疑。

此外，類似這次新竹頭前溪、鳳山溪等各河川污染情況是否準確呈現在環境質損帳上，統計部門也應詳查，這些資料雖來自環保部門，但既要編算綠色GDP，自應追根究底，務使綠色GDP所呈現的河川水質達成率與實況相符，如此所編得的環境質損帳準確了，綠色GDP才算有意義。

府院如今既以淨零為目標，電要綠電，建築要綠建築，連消費也有綠色通路，甚至銀行也推出綠色信用卡，是以綠色GDP自應加以重視，我國綠色GDP編製了20餘年，每年低調地放在統計部門網站，當新一年度的綠色GDP上架，前一年的綠色GDP立即下架，既無歷史資料庫可供查詢，連往年統計報告也不見蹤影，永遠是當年孤零零的一本，前不見古人，後不見來者，相較其他部門豐富的統計，貧乏至極。

按理說，這份統計也編了20多年，也累計不少時間數列，這些寶貴的統計自應提供各方參考，以讓決策者了解GDP的保二、保三不重要，綠色GDP的保二、保三比較重要，惟如今綠色GDP已然退居統計邊陲，似有若無，早已被人遺忘，這豈是當年創編的目的？

我們認為，淨零既是重大國策，綠色GDP就不能擺在那邊聊備一格，府院必須投入更多人力、預算來充實綠色GDP的編算工作，此外，綠色GDP編製完成後也應召開記者會對外發布，將其由統計邊陲拉回中心，藉此改變人們對經濟成長的認知，由國際局勢研判，以綠色GDP來檢視淨零政策也應是未來必走之路。