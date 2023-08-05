兩岸圓桌論壇協會4日公布了針對2024總統大選所做的最新民調，各類數據皆顯示，柯文哲在處理兩岸問題和中美台三邊關係上比賴清德更有優勢。其中，有33.6%民眾認為柯文哲較有能力處理維護兩岸和平、避免戰爭，領先賴清德的23.2%、侯友宜的19.1%。而在美中台三方關係、兩岸關係的處理能力上，柯文哲也以34.4%的表現位居第一，賴清德以27.2%位居第二，侯友宜12.9%居第三。賴清德唯一具優勢的是台美關係的處理上，以37.4%居首，柯文哲則為31.9%，侯友宜則以11.7%位居末座。

不過比起柯文哲和賴清德的表現，侯友宜的數據其實更值得關注，因為無論是兩岸問題還是中美台問題，侯友宜都以極低的認可度排名墊底，要知道上述問題原本都是國民黨的強項，如今侯友宜則已經處於幾乎完全無法改善的境地。誠然，這次大選的主軸可能不會聚焦在兩岸問題上，甚至也不會是中美台三邊關係，但是，侯友宜帶領國民黨在如此重大的問題上失語，讓自己過往的優勢蕩然無存，從長期來看，這會對國民黨帶來嚴重的惡果。

侯友宜原本的優勢不在上述議題，但他並沒有採取實質行動改變這一境況，也沒有尋找必要的團隊來提升自己，要知道在這方面國民黨內可謂人才濟濟，但在這場選戰上他們基本上處於邊緣位置。反觀柯文哲，他原本就更不是靠這類議題起家，但是他從政之後就致力於在兩岸和國際議題上發展論述，也跟許多專家學者請益，自己藉雙城論壇跟大陸建立了較為穩定的互動關係，也多次出訪美國，雖然綠營網軍曾經對他的出訪行程多所嘲諷，但不可否認的是，柯文哲每次也都見到了相關領域的智庫和政策人士。經過長期的積累，柯文哲已經逐步找到了屬於自己風格的兩岸論述，也被相當多的民眾接受，更重要的是，他也因此找到與大陸對話的門徑。

侯友宜想選總統並非始於今年，但在過去他完全沒有做過準備，這讓他在此次大選中的處境就非常尷尬，民眾對他缺乏信任感也就不會讓人意外。然而，整個國民黨似乎也失去了在這個領域的進取心，面對侯友宜的冷感，他們也沒有主動採取行動去幫助，結果導致整個國民黨都處於尷尬地位。或許國民黨人會自信的認為，自己是唯一擁有與大陸高層進行溝通對接的政治力量，柯文哲沒有這種管道，至於賴清德那就更不可能。但是管道是一回事，信任感和認可度則是另一回事，有管道但缺乏對話基礎，那也不會推進任何有實質意義的對話，這才是國民黨和侯友宜所要面對的根本問題。

更讓人難以置信的是，侯友宜的信任感甚至都不如賴清德，換言之，即便有了國民黨天然光環的加持，台灣民眾也不認為侯友宜比賴清德更會處理兩岸問題，更不要說台美關係。賴清德可是大陸直接抨擊的台獨勢力，但對受訪的民眾來說，侯友宜卻不如賴清德，這真的需要侯友宜重新思考整個選戰的布局和策略了。