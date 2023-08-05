高市府規畫以3千萬預算改造前鎮漁港，最終竟從前瞻計畫拿到81億，引發議論；陳其邁回嗆，「難道高雄討海人這麼不值？」這種說法暴露兩種荒謬。第一，高雄漁民當然值得，但難道其它縣市就不值得？「暖男」別得了便宜還賣乖。第二，高雄漁民當然值得擁有81億的漁港，但市府拿了錢卻交不出符合價格的成果，難道在市長心中，高雄人不值得擁有高品質的建設？

透過審計部審核報告，國人發現前鎮漁港改建案，原先高市府僅編列3千萬預算，最後由前行政院長蘇貞昌追加至81億，暴增270倍。

目前全球最大漁港位於西班牙的維戈港，面積約前鎮漁港的168倍，近一次改建費用約台幣100億，只比前鎮漁港多花19億，這讓外界好奇陳其邁是用什麼黑科技，讓前鎮漁港「鑲金又包銀」。尤其，拿了世界級預算，真有蓋出世界級漁港？

審計報告清楚寫著，高市辦理旗津漁港深水碼頭整建工程、中芸漁港漁筏泊區興建工程，執行未臻周延，須加強研謀；同時，前鎮漁港雨污水下水道系統也應檢討改進。這些示警，已足證改建案的掉漆。

面對質疑，陳其邁說難道高雄討海人這麼不值？難道他們不重要？他說得太對了，如果改建後能一舉超越維戈港，別說81億，800億都該給，高雄人絕對值得政府這麼做。問題是，市府如果是用「帝寶價格」蓋出「漏水茅房」，錢沒花在刀口上，給一毛都嫌多。

所以，請問預算嚇死人、品質笑死人的陳市長，「難道咱高雄討海人這麼不值？難道他們不重要？」81億到底花到哪裡去了，光是情緒勒索、道德綁架，恐難解答人民心中的疑惑。