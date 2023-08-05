最近衛福部疾管署因為一批雙價疫苗（BA.4併BA.5）即將到期，又再呼籲兒童及青少年施打。此事應立即停止，別再誤國害民。

新冠疫情初起時，各大藥廠來不及對病毒做詳盡研究，急著推出疫苗，各國政府也寄予厚望，但隨著對病毒的了解日益深入，已逐漸明白施打疫苗弊大於利。在病毒逐漸流感化之際，再強推施打實在是不智之舉。

最早從事冠狀病毒研究的賴明詔院士指出，新冠病毒是RNA病毒，且是基因最長的病毒，最容易在基因交換及複製時發生變異。而施打疫苗促進人體發生免疫作用，反而會增加RNA病毒變異的機會。

製作新冠病毒疫苗，特別是第三期，除了實驗組與對照組雙盲試驗，也要試驗：一、疫苗最合宜的劑型、劑量，施打時間、次數；二、依風險等級分多組，包括年齡、健康、慢性病史、先天或基因因素等不同試驗者。正常情況三期試驗要3至5年，這期間病毒早已發生變異。例如針對Alpha病毒做出的疫苗，在施打時病毒已經變異為Delta，其餘類推，等於是一直在打假疫苗。因此白宮防疫最高顧問佛奇公開宣稱疫苗沒有效；世界第二名的克里夫蘭醫學中心（台大醫院名列249），5913名員工從1劑到打5劑，證明雙價疫苗不能預防新冠，而且發現天然感染效果最佳，保護力在1年以上。

在以疫謀權上，美國拜登總統要求大型企業員工必須施打疫苗及做PCR才能上班，被最高法院打臉，認為對防疫缺乏證據。中國大陸則在中央絕對權威指揮下，又是封城、又是封門、快篩加PCR ，導致民眾無法承受，上街高舉白報紙。一夜之間政策大轉彎，取消防疫規定，大小官員一覺醒來真是不知所措。

只有台灣的陳時中在蔡英文支持下，自以為比習近平及拜登還偉大，隔離、限制、罰款；全民排隊買最貴的口罩、快篩，及比世界各國貴不知道多少倍的PCR，綠營高官們個個蠅營狗苟，覬覦肥肉。更可笑的是中研院士陳建仁，違反科學倫理，二期人體實驗尚未完整，就高調讚譽高端，他又高調相挺違反學術倫理的前新竹市長林智堅，這種人可以當行政院長，這個政府能不下台？

台灣強迫接種新冠疫苗，不只是全球鮮少人認可的高端疫苗，就是AZ、BNT等，多少民眾抱怨遭遇死亡、重症、嚴重副作用，這個政府一概不理，只牛步審個3至5%，《藥害救濟法》有等於無。陳培哲院士指出，廠商要證明與疫苗無關，否則必須概括承受，這是醫藥界的鐵規則。然而衛福部預防接種諮詢小組，甚至整個疫情指揮中心，學術分贓、剛愎自用，賴明詔院士、陳培哲院士以及台灣多少公衛及感控專家，均被排除在外，所以防疫狀況百出，錯過多少時機，冤死多少人命。例如地方要求以快篩代替又慢又貴的PCR作為診斷的依據，陳時中就以有偽陰偽陽的可能加以否決。

更可惡的是，台灣擁有全世界最佳的健保資料庫，只要比對同年齡組、同樣生理狀態（例如同樣具備某項三高）、注射同樣疫苗、同樣次數，比較急重症率、死亡率、各項副作用等，就可輕易得到舉世稱羨的科學證據，證明疫苗是否有效。但至今疾病管制署仍對所有不良事件，包括死亡，都以個案原有某疾病一語帶過，怠忽職守，真該依法究辦！

高端等疫苗均是EUA疫苗，任何不良事件應由強制或誘使民眾施打者負責。儘管疫情已經趨緩，這些傷天害理的害人事件不能坐視，故本人將再度追究蔡政府等相關官員怠忽職守、政策殺人的罪責。

（作者為前衛生署長）