近日侯友宜支持度有所上升，但在3位參選人中仍墊底，為何在國民黨內名列前茅的侯友宜，被提名後聲望卻未能順利爬升？這個問題可以從國民黨的精英結構轉型來思考。

回顧2019年，國民黨提名韓國瑜參選總統，「韓國瑜現象」崛起，當時我稱這是「俚人主義」的現象。「俚人」的根源是由美國已故政治學大師杭廷頓所提出，意指當舊有政治結構被打破後，原先的統治菁英階層潰散，新的「俚人」就在破碎結構中竄出。而「俚人」既非一般俗民，也非對政治完全不接觸者，他們是過去「被邊緣化的政治菁英」，因為舊結構打破了，才有機會闖出頭。

打破國民黨政治精英結構者，恰好是民進黨處置國民黨的不當黨產。蔡政府把國民黨精英結構賴以維生的黨產充公後，正如毛澤東所說：「皮之不存，毛將焉附？」徹底瓦解國民黨長期掌權的精英結構。

韓國瑜就是在舊有結構瓦解後所出現的典型「俚人」。他年輕時有從政經驗，雖沉寂10幾年，但在台北農產公司以「賣菜郎」的身分經營下，很快回復精英角色，只是在藍營宮廷政治與精英主義不死下，國民黨舊有精英對他若即若離，導致2020總統大選韓國瑜無功而返，只能再次無奈離開藍營精英階層。

事實上，國民黨精英結構自威權解體後就已逐漸鬆解，2000年連戰、宋楚瑜之爭，讓陳水扁低空當選後，已經出現第一次解體。2004年連宋合落敗，未能挽救蔣經國提拔台籍精英所構成的舊式政治精英結構。2008、2012年雖有馬英九當選的迴光返照，國民黨威權體制所產生的結構終究要走向歷史。

而韓國瑜「俚人主義」出現後，2020年的總統大選碰上香港反送中運動，再加上民進黨藉以成功營造出「亡國感」氛圍，讓韓國瑜在選戰中功敗垂成。

但韓國瑜的失敗，並未改變國民黨走向「俚人主義」的方向，侯友宜被徵召提名為2024年的總統參選人，就是「俚人主義」的再度實現。侯友宜跟韓國瑜最大區別就是省籍不同，韓國瑜出自底層的外省族群，侯友宜則是出自底層的本省族群，外加侯友宜拘謹的個性，兩者形成比較大的反差，所以侯友宜至今還尚未展現出類似韓國瑜的爆發性，得以快速吸引一批「侯粉」跟隨。

因此，這應當是侯友宜被提名之後，為何在各項民調中聲望顯得乏力，一直排名在綠營的賴清德、白營的柯文哲之後的原因。但無論如何，侯友宜在這次選戰能否勝出，攸關國民黨「俚人主義」的結構轉型能否成功，如果最終失敗了，預料2028可能還得再經歷另一次的轉型。

（作者為台灣國際戰略學會理事長）