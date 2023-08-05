「把你的地盤放出來做通路」、「要處理先處理我啦！」昔日口碑爆棚的電影《角頭》，續集拍到宛如漫威小宇宙。對比藍營內部禍起蕭牆，723國民黨正式提名侯友宜後，黨高層口中的「牛鬼蛇神」，反而更加毫不避諱外界眼光，操作換侯、蹭柯、拱郭到「開槍」宣布退黨，爾虞我詐紛紛出籠，恐怕已不亞於電影情節般精彩。

目前藍營「反侯」聲浪，大致可分兩股力量。一是以北部「空戰系」為主，傾向藍白合或組政黨輪替大聯盟，力挺由柯文哲取代或整合侯友宜，領軍非綠陣營，達成政黨輪替、國會過半。這類人士雖擁有高聲量，被視為是影響深藍、知識藍的重要意見領袖，但抽絲剝繭，實則有不少是把與金溥聰之間的恩怨情仇，隱藏在反侯或非綠聯盟等大旗下。

另股勢力則是中南部「陸戰系」的地方派系要角，透過力主「郭柯配」或「郭柯合」，叫陣黨中央與金小刀。儘管當中的確有部分地方頭人或「議長掛」人士憂心非綠陷入分裂，會讓民進黨漁翁得利，但也不乏有各懷鬼胎，著眼於不分區提名或覬覦郭台銘「鈔能力」的既得利益者。

選在郭台銘、侯友宜出訪美日敏感之際，一家三代都是國民黨員的彰化縣議長謝典林深夜突然宣布退黨，理由是要借助拋出退黨震撼彈，以作為促成「郭柯配」的藍營第一人。果不其然，此舉立馬吸引鎂光燈焦點，引發藍營內部震盪，重挫好不容易才驚險渡過「換侯」危機，民調支持度逐漸止跌回穩的侯友宜選情聲勢，後續是否將再進一步釀成「退黨潮」或掀起「骨牌效應」，也成為外界高度關注的熱議話題。

謝典林大動作開出「第一槍」退黨，表面上看似頗有「不成功，便成仁」，不惜壯烈犧牲小我，以換取「郭柯配」大我之意；但實際上，其政治邏輯卻一點也禁不起檢驗，除了讓人不解究竟一個非今年選舉立委「小雞」的地方議長退黨，與力促「郭柯配」有何干係？何以由民調支持度比侯友宜更低的郭台銘來併購柯文哲？尤其當國民黨已正式通過徵召侯友宜出戰，黨內同志卻還有人對郭柯眉來眼去，黨中央遲未祭出黨紀處分開鍘就已經很離譜了，哪還輪得到陣前叛逃者誇誇其談地昭告天下奢望「求仁得仁」？

或許有人會說，那是因為朱立倫、侯友宜等人不夠積極整合、不懂得政治分配所致。但試問，謝典林、謝衣鳳兩姊弟一位是地方議長、一位是「三位一體」身兼黨副祕書長、立院黨團幹部的現任立委，還是朱欽點的下屆彰化縣長接棒人選，放眼當今政壇又誰能比擬謝家地方、中央權力「一把抓」的地位？更不用說，身為籃協理事長的謝典林能否整合SBL、T1、PLG台灣三大半／職業聯盟，都是一大問題了，又如何撮合政治工程更艱鉅的「郭柯配」？

「天會黑人會變，三分情七分騙！」藍營亟欲重返執政的2024總統大選選戰，如今卻淪為一齣彷彿是「8+9」街頭烙人嗆賭開戰的《角頭》新外傳。飽受內亂權鬥角力攪亂的這一池春水，漣漪下最終又能收穫什麼？不禁令人喟嘆想起電影中這句最為人所津津樂道的經典台詞：「老闆沒蝦啊！還是沒蝦啊！」

（作者為自由撰稿者）