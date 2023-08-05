漢光39號演習期間，發生兩起重大爆炸及火藥閃燃事件造成官兵嚴重受傷，首先是基隆市陸軍六軍團「後勤三支部祥豐」營區彈藥庫，在實施「120迫擊砲」彈藥檢整，於入庫進行分類汰除作業時突然發生爆炸，共有9名士官兵受傷，部分傷勢嚴重手部慘遭炸斷，必須截肢。另者是屏東九鵬基地，其所屬官兵在執行推進劑製成餘料銷毀作業時，突然發生閃燃狀況，由於推進器的廢料屬於高能量物質，閃燃瞬間溫度甚至高達2千餘度，造成4位官兵嚴重燒傷有些必須插管急救。

受傷官兵皆是因執行公務而承擔了身體受傷甚至終身致殘的苦境，著實令人憐敬，也千萬不要苛責，這些都無濟於事。但從這些意外事件中回顧，都是可以完全避免的危安事件，應該找出確切原因及徹底解決問題之道，才是正辦，否則意外事件還是會發生，爾後家長怎可能放心將子弟送往軍中服役，軍隊缺員現象將會更嚴重，這是環環相扣的問題。

近年社會少子化現象日益嚴峻，軍隊招募不易，為改變年輕人以為到軍中服役就是受苦受難而產生排斥現象，便以人性化考量為理由，相對降低訓練強度，使軍中環境更為年輕人接受而從軍。但相對的對風險警覺及應變能力也會快速降低，尤其現代高科技的武器裝備不斷快速推陳出新，破壞力更為鉅大，對訓練及安全的考驗尤勝於以往，防險、避險作為是否能跟得上實況、甚至未來戰場的需求，便是一個很大的問題。

「一分訓練一分戰力」，既然訓練強度降低，要補充所需的戰力落差，便亟需以另一方式來彌補，所以在烏克蘭戰場大量以無人機、火箭砲等遠程火力來強化打擊能力，便是相應之道。今者，處理高風險的彈藥、火藥、爆炸品，就要積極設法以智慧機器人或人工智能替代處理，只要是慣性作業，人工智能就可以駕輕就熟，像許多大企業的製造流程，逐漸以AI取代人力，這就是「創新／不對稱」的精髓所在，但是非常可惜，國軍卻一直停留在口號階段，與科技的實況落差太大。

再者，有許多部分仍是現階段無法以AI完全取代，就必須詳細規畫防險、避險作為，落實督導及執行，而且都要先設想可能會遭遇最嚴重的意外狀況，再去執行任務，大大提升警覺功能及完整的應變機制。

所有任務執行都要有最好的準備，並做最壞的打算，筆者任職飛行員期間，每次飛行前的任務提示，都要反覆復習飛機遭遇嚴重故障、天氣突變、空間錯覺迷向、無線電完全失效等各種緊急處置作為，先讓心理產生完整的應變圖像才執行飛行任務，甚至在最後進跑道前都要再熟悉彈射手柄位置，以應變在戰機起飛階段突遭發動機失效或飛機解體，飛機劇烈翻滾時仍能迅速抓住彈射手柄跳傘求生等等。

有安全才有戰力，在人力資源愈形可貴難求，又人工智慧大量運用的當下，軍中有許多高風險的工作及任務，交給AI機器人的時代已經來臨，只是我們沒用心規畫及運用罷了。

（作者為前戰機飛行員、國立清華大學榮譽講座教授）