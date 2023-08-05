非綠聯盟整合困難，無論是三腳督或四腳督，民進黨籍賴清德都以逸待勞，光吃基本盤就足夠可以「輕鬆勝選」，許多人沒有料到賴清德若勝選，恐怕帶來的未來是不可知的變數與風險，大陸因為賴清德的作為更可以無顧忌地予以反制，可能提前解決台灣問題的時間表，若美日不願台灣被中共拿走，勢必要投入更多的成本。為什麼我們寧可放棄維持現狀的候選人而選擇風險指數較高的候選人呢？這是不是危言聳聽？時間是檢驗真理的唯一標準，無論是侯友宜還是柯文哲，最起碼台灣的未來還是具有可預見性，確保和平與安全。

賴清德的三大罩門是有事實根據的，從務實的台獨工作者到「走入白宮說」說法都讓外界有所疑慮，賴清德不會像蔡英文一樣，好歹還用些「老藍男」來穩定大局，從賴清德的個性到用人，根本不可能延續蔡英文的路線。又如賴清德在彰化為立委候選人陳秀寶助選時強調，未來國會需要「抗中保台」的立委，呼籲維護台灣主權，試問一再標榜抗中保台論述豈能和平保台，大陸當局難道就會乖乖束手就擒讓賴清德抗中台獨嗎？台灣民眾黨立院黨團也質疑，賴清德兩岸論述一變再變，若當選總統恐會出賣台灣民眾利益。屆時倘若美中都要避免過激及避險，但賴清德卻為了勝選或執政利益，置台灣安全於不顧，恐怕屆時又會重演陳水扁時的不可控情況，利用完美國後把美成為抗中的前鋒，賴清德好坐收漁人之利，這難道不是有可能發生的情況嗎？

再提到公投，公投是民進黨及台獨人士的神主牌，主權公投也是挑起兩岸敏感神經的重要議題，過去賴清德對於公投的三原則是尊重公投案結果，牽涉立法與行政的部分，政院會和立院執政黨團討論，第三會依照公投法第30條處理公投；還記得2017年當時的台南市長賴清德表示，未來台灣到底是統、是獨，是由老百姓透過公民投票決定。主權由公投決定，一翻兩瞪眼，而不由憲法及體制內管道來處理，是多麼危險的一件事，民眾不應健忘，過去的賴清德表示，民進黨或他不接受「九二共識」，最大意義在保障人民對未來國家的決定權。每個政黨、每個台灣人民，應要有這樣的意識，台灣才可能進步。他說，「台灣前途決議文」主張台灣已是主權獨立國家，手段是透過公投決定未來台灣前途。難道主權公投不會引發兩岸危機嗎？美國會允許這種片面改變現狀的動作嗎？蔡英文不敢，但賴清德敢，因為在野始終分裂只要相對多數，構成不了他政權保衛的威脅，一旦連任8年下去，正好趕上大陸對台作為的時間表，想來令人毛骨悚然。

至於核四能源政策，恐怕台灣就在綠能不接，核能當廢的情況下，多少國家的利益將隨著民進黨反核的神主牌而受到影響，既沒有專業的判斷，也沒有替代的方案，民進黨緊抱「反核」這塊神主牌，為實現其「非核家園」的執政理想，台灣發生缺電、跳電、調漲電價的後遺症，這樣的代價，卻得要強拉著全體台灣人民共同來買單，這種靠意識形態建立的能源政策，怎能令人放心。

人民不能健忘及雙標，2012年當時的國民黨馬政府實施油電雙漲，在野的民進黨曾要求馬政府撤銷電價調漲，並砲轟馬政府「執意油電雙漲，造成百物齊漲，已經造成人民很大的痛苦」。然而現今的民進黨造成全台幾度的大停電，限電、漲電價，台灣人民情何以堪？放著低價的核能不用，去追求高價的綠能，而且只是嘴巴說說，這種能源政策對內對外都是一大風險。

當賴清德跟台大學生交流時指出，相關單位已有規畫，會將已停機的核能機組維持緊急使用的情況，以備不時之需。這句話隨即引發討論，核能專家因此怒批：賴清德明知道踢到民進黨「反核」的大鐵板，還要硬扯「維持緊急使用」之說，停機沒有取得延役許可，根本不可能重啟，從頭到尾都在騙選票。無論如何，賴清德對核電的真正態度都應當說清楚講明白；他到底支不支持核電？如果不要核電，要如何確保台灣用電無虞？這些都必須負責任跟全民說清楚講明白。

總之，兩岸、公投與能源政策是賴清德的三大罩門，這不是亂扣帽子，而是合理的擔心與懷疑，難道這三項不正是賴清德令外界懷疑的地方嗎？一個過境美國動作最後會被操作成什麼樣子？蔡英文難道真的不擔心嗎？因為賴清德而毀掉美國對民進黨政府的完全信任。當賴清德一下子說要請中國國家主席習近平喝咖啡，一下子又說希望以總統走進美國白宮；沒有人知道賴清德真正要的是什麼？賴清德所指當台灣總統可以走進白宮，我們追求的政治目標已經達成，最後的政治目標是什麼？能否明確告知大家。因此政策的不穩定很容易造成兩岸局勢升溫，不只中國大陸更會施壓，也會降低美國日本等友邦支持台灣的決心，因為賴清德的動機是自私的。當賴清德兩個小孩都在美國求學、工作，孫子也在美國出生，被戲稱為「美國阿公」，回想一下過去是如何批評及消遣馬英九？民進黨怎能如此雙標呢？

（作者為中國文化大學國發大陸所副教授）

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