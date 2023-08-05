我總統府2日公布副總統賴清德將擔任蔡英文總統特使，參加8月15日巴拉圭總統當選人貝尼亞就職典禮。全程7天6夜，訪團將於8月12日下午啟程，同日抵達美國紐約過境，13日晚間離美，14日早上抵達巴拉圭訪問，16日早晨離巴，當日下午至美國舊金山過境，17日凌晨離美，預計18日清晨返抵國門。

3日中國大陸國台辦與外交部先後，嚴正怒斥賴清德過境訪美的目的是「倚美謀獨」，是在兌現其「走入白宮」的台獨承諾，並為個人謀取選舉私利；中方將密切關注事態發展，「採取堅決有力措施」捍衛國家主權和領土完整。國防部於4日公布，3日有共機14架次、共艦11艘次；其中有BZK-005無人機、運-8反潛機1架與殲-16戰機2架，逾越台灣海峽中線及西南空域。賴副總統過境美國與走入白宮之說，再度引發兩岸敏感神經。

8月3日適逢美國聯邦眾議院前任議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台引發共軍環台軍演一周年前夕，裴洛西於2日發表聲明，「強調在台灣保衛自身及其自由之際，美國與台灣站在一起，外交部向裴洛西榮譽議長對台灣的長期支持表達誠摯感謝」。

首先，隨著「杜蘇芮」颱風於7月27日由菲律賓以東、經巴士海峽、台灣西南進入大陸。共軍機艦僅當日遠離台灣周邊海空域，28至29日共機仍在大陸沿岸防颱；共艦逐漸增加兵力返回台灣周邊海域，29日至30日由2艘增至6艘、31日至8月1日至10艘、2日7艘、3日增至11艘、4日9艘等情況。

共軍艦船是否於1至3日台灣以東至東北區域受「卡努」颱風肆虐之外環影響，艦船是否會轉至台灣西南、東南海域，第一，與3日台灣西南空域之共機殲-16戰機群，進行防空突擊演練。其二與運-8反潛機及BZK-005無人機協同訓練。第三，前述艦機進行海空聯合演習。4日BZK-005無人機與無偵-7分在台灣西南、及台灣防空識別區南南西邊緣空域進行海空場域偵察。期間，從近日台灣西南至巴士海峽共機活動，不排除有美機進行抵近偵察與活動。

其次，筆者從去年觀察，裴洛西訪台前，共軍艦船在台灣周邊海域活動有6艘，作戰艦以東部戰區海軍第6驅逐艦支隊所屬。而裴洛西訪台後，明顯東部戰區海軍以驅6支作戰艦為對台主力，常活動台灣周邊海域增至13艘，明顯多一倍；第3驅逐艦支隊海上作戰艦兵力仍為支援之少數。可見，共軍艦船大致於圍台演習前，已陸續就所負責海域就定位。而近日，共艦累積艘次達到11艘次，引發筆者憂心。

最後，由於今年起至蔡英文總統在美與麥卡錫會晤前，美方頻密在年初不斷傳言麥卡錫將抵台訪問，以至於共軍東部戰區海軍在台灣周邊海域往來活動有19艘。隨著，蔡英文與麥卡錫在美國雷根圖書館會晤後，東部戰區海軍維持至16艘，且呈現驅3支少許兵力擔任支援驅6支。

前者，蔡總統中南美國事訪問、過境美國模式，看似傳承給賴清德副總統，引發中國國台辦與外交部抗議。8月1日共軍建軍節時，中國國防部發言人譚克非表示，「中國人民解放軍密切關注台海形勢，始終保持高度戒備，堅決捍衛國家主權和領土完整，堅定維護台海和平穩定」。陸媒也相繼報導，東部戰區海軍某驅逐艦支隊廈門艦、揚州艦、濱州艦等艦艇組成編隊，奔赴東海某海域開展實兵實彈演練，持續提升實戰能力。前3艘作戰艦，即為共軍東部戰區海軍第6驅逐艦支隊所屬，亦為去年與今年兩次圍台軍演活動兵力等。對此，我海軍必須提前以為因應，嚴正以待。

（作者為中華經略國防協會研究員、中華戰略學會副研究員、陳守仁孫學研究中心助理研究員、文化國發所博士）

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