這篇是介紹微信支付綁定台灣門號、信用卡方式。

中國大陸的日常生活已經完全離不開手機，也幾乎不用現金！不論是搭地鐵、買火車票、吃飯點單、購物消費、共享單車、景點預約、購票……生活中的所有事情，現在通通在手機上搞定！然而對於並非生活在大陸的外籍遊客來說，就遭遇到很大的麻煩，如果沒有把支付寶、微信支付接通，就處處碰壁。

前一篇已經介紹過支付寶部分，這篇則是來介紹微信支付部分，因為微信是最近才放寬限制，幫主趕緊實測，部分資訊會陸續補充。

微信支付的限制比支付寶多，所以實際操作起來也相對麻煩一點，建議先把支付寶部分搞定，微信支付則作為備用（最好是兩個都開通，因為各有旗下不同的服務優勢）。

如果你只是要使用微信的聊天、通訊功能，不用做實名認證就可以直接使用，以下內容是針對要使用微信支付，或是去大陸旅行的人。有需要的遊客，可以先下載安裝微信：iOS、Android。安裝部分就不特別介紹了。比較麻煩的是現在註冊微信會要求有Wechat好友認證，這點只能找找身邊有資格的好友幫忙了。

通過認證後，僅是開通了微信的基本聊天通訊功能，接下來的步驟才是開通微信支付：進入APP後點擊右下角「我」，然後選擇「服務」；點進來之後會看到「錢包」。

點擊「錢包」進入後，先選擇「身份信息」

這裡有許多的預設服務，像是買車票、叫車、外賣等等，沒有認證過的人都不能用。接著我們來認證吧！點擊「錢包」進入後，先選擇「身分信息」，進入後選擇「個人信息」，這裡填寫台胞證相關資料：姓名請用簡體字，完善資訊內容，上傳台胞證照片，系統審核。

接著就等待審核，通過之後就可以添加銀行卡（信用卡）囉！位置一樣是點擊右下角「我」，然後選擇「服務」，再選擇錢包：選擇信用卡/簽帳金融卡，點擊「新增卡片」。

選擇信用卡/簽帳金融卡。

手動輸入信用卡號，下面的持卡人資訊也填妥。記得姓名輸入用卡片上的英文，電話可用台灣門號。跳出「同意協議」就完成新增。以上步驟如果通通都完成，就表示ok囉！幫主來實測能不能使用微信支付功能。

實測微信支付搭配信用卡，大陸旅行使用

在右下角「我」，選擇「服務」，下面會有許多預設的內容，幫主就先來測試看看其中的「美團」（相當於台灣的Ubereat、FoodPanda，是叫外賣的應用）：

進入後會需要取得你的手機號，實測確定台灣門號是ok的喔～然後叫杯飲料喝：

付費可以選擇剛剛設定的台灣信用卡了。

你看，付費可以選擇剛剛設定的台灣信用卡了！跟支付寶一樣，200元人民幣以下免收3%手續費（但是信用卡境外手續費還是有的，請選擇有境外消費回饋的卡來Cover）。

大陸的外送應用非常方便，有機會大家也可以自己試試看。理論上這個能過，就表示大部分需要微信支付都能刷過了，你在大陸餐廳用餐就可以選擇微信支付來付款。

幫主提示與特殊狀況

要提醒：微信最好用的「紅包」功能還是不行的。雖然我們有完成台胞證實名認證，但是牽涉到紅包、轉帳、理財等功能，依舊是要有大陸境內銀行帳戶才能使用。微信的相關限制、使用流程都還是比支付寶麻煩且困難，可以的話還是優先使用支付寶吧！由於大陸範圍大，加上支付的許多第三方應用各有不同，所以目前聽到的回報中，仍有部分商家是不能成功使用的，針對「台灣門號＋台灣信用卡綁定微信支付」表列一些注意事項：

目前測試VISA、Master卡都可以綁定。

目前測試微信內的出行服務，會卡住。

不能使用「紅包」、「充值」、「投資」等功能，這些功能還是要有大陸銀行帳戶才能開通。

目前200元人民幣以上支付，需付3％手續費，200元以下免手續費。

每一個帳戶，單筆限額3000人民幣，月累積上限50000、年累積上限60000人民幣。

要綁定信用卡，記得選海外消費有回饋的！可以Cover必要的手續費用。

＊ 大陸地區政策、應用變化很快，以上資訊僅供參考，出發還是要再打聽確認喔！（上海幫幫主/台北）