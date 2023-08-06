在戰國七雄中，秦國是最靠內陸的一個王國，以興修水利，發展農工充實國力，而力壓群雄，統一中國。秦始皇主要以強大的陸軍稱雄天下，但統一中國以後，他注意的焦點，卻轉移到海上。由他統一後5次出巡，僅笫一次巡隴西，今甘肅省西部外，其餘4次都巡遊海上，可以證明其注意重點的轉變。

在春秋、戰國之時，不會有今之鐵路、公路，更不可能有高速鐵路或高速公路，其時的道路，應像今日鄉間仍存在的產業道路，最多鋪上碎石或石塊的泥石通道。但秦朝有所謂馳道，馳道是中國歷史上最早的「國道」，近於現代的高速公路，推判戰國時各國應都有類似於馳道的大路，但皆不若秦國之發達而已；秦國之有更發達的馳道，對於調遣軍隊及軍隊所需的補給，對用武力征服各國，都有決定性的影響。

公元前221年，秦始皇統一六國時著名的馳道有9條，平坦之處，道寬50步（約今40公尺含車道、馬道及人行道），隔三丈（約今7公尺）栽一棵樹，道兩旁用金屬錐夯築厚實，路中間為專供皇帝出巡車行的部分。公元1974年，在今內蒙吉伊克昭盟發現了長約100公尺的直行馳道遺址，路面殘寬約22公尺，斷面明顯可見，現存路面高約1～1.5公尺，用紅砂岩土填築而成，從直道遺址可以看到南北的出口遙遙相對，連成一線，這同《史記‧蒙恬傳》所載「塹山堙谷，通直道」的記載吻合。可見以當時物質條件下修築全國性的馳道，其工程的浩大和艱巨。

另秦國為了開發四川，還修築了棧道，正如《史記‧范睢蔡澤列傳》中蔡澤之言：「棧道千里，通於蜀漢，使天下皆畏秦。」棧道是掛在岩石旁邊的木質道路，路面寬3～5公尺不等，竟把秦國本部和四川聯結了起來，怎能不實力大增，稱雄天下。始皇帝深切知道交通建設的重要性，關乎一個國家的興亡。

當他統一了中國，要巡視各地的時候，首先巡視隴西，這是秦國的邊疆地區，一定是坐車前往，但不一定有馳道，坐在8匹駿馬拉著的大車走在泥石路上，再怎麼豪華，也不可能舒服。改走馳道或乘舟師旗艦，定然平穩得多。何況他聽說海洋的浩翰遼闊，無邊海域的神祕，都會讓這位始皇帝神往，故要一而再，再而三的實地探究，雖然始皇帝死於最後一次的探海歸途，他的派人尋找亶州的夢也沒有實現，但始皇帝對海洋的重視和利用，在滅六國後就已開始。如公元214年命將軍蒙恬率軍30萬北擊匈奴，收復河套地區44個縣後，隨即派大量民工，修築長城，斷了匈奴南下之路。而對北方軍、民的糧食等補給十分困難，乃以琅琊為海運基地，把軍需民食，經由海運運至天津附近的古黃河河道，再經由河道運達北方，解決了糧草運送的問題。

秦始皇不僅關注北方，他同時注意南方的問題。他派出50萬人戍守嶺南，為了向嶺南進軍，同樣要解決運兵運糧的難題，他派了水利工程專家史祿，在今廣西省興安縣境的珠江上游漓水和湘水上游之間，用4年時間開鑿一條長約36公里水閘式運河，可使船隻用水閘的蓄水功能，穿越高地駛往目的地，從而使嶺南的珠江水系和長江水糸聯成一體，不僅方便了軍隊及給養的調動運輸，也使嶺南地區的物資，易於輸送到其他地區。這名為靈渠的水閘式運河雖不很長，但建造的困難巧妙，使它至今仍享盛名。西方類似於靈渠水閘式運河，始於公元1375年的荷蘭，次為公元1914年的巴拿馬運河，較之公元前214年建成的靈渠，在時間上差得多了。

統一中國後的秦始皇登艦出海巡視，是古中國海軍統帥，乘坐舟師艦船的出海巡弋。在那個時代，雖已有不少沿海先民含方士等，甘冒風濤討海謀生，但都以近岸航行為主，真正在茫茫大海，難分方向中猶能航行的技術，尚未成熟；也就是說，那時地文航海的技術，已有不錯的水平了，國家統帥才敢一而再的朝海上跑。在海上一般肉眼可以看到30海浬（約50公里），估計當時秦始皇的海上航行，大概在離岸在50公里以內。以今天的水平看，雖然是近海觀光式的航行，但對兩千多年前華夏中國艦船建造技術，以及對沿海討海人心理上產生的激勵效應，不能輕忽。

公元前219年（巡隴西後第二年），秦始皇開始乘舟師旗艦巡遊海上，這是華夏中國歷史上政府，有組織的大規模航海活動。他這次海上巡遊，先到今山東泰安市境內的泰山境內的泰山封禪。封是祭天的意思，禪是祭地的意思。秦始皇生於那個時代，那時知識份子（儒士們）多認三皇之首為天皇伏羲，伏羲以木德而帝天下，被尊為天下共主，伏羲的道場在泰山，當時齊、魯的儒士們認為泰山是天下最高的山，人間的最高帝王，應當到這座最高的山上，去祭祀至高無上的天和地，向天皇伏羲表功，以堅定受命於天，既壽永昌的心願。這種儀式流傳至春秋戰國時期，並定名為「封禪」。

前文提到夫差應魯哀公、晉定公之請，去除「吳王」王號改稱「吳公」，主盟黃池大會，和魯哀公、晉定公等，並排站在封禪台上，就是要共同過一下封禪之癮的故事。秦始皇真正成了天下共主，豈能不莊重地封禪一下。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

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