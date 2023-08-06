三家法人機構近日向路透透露，遭美國科技封鎖而導致5G手機難產的中國手機大廠華為，計畫改用中芯國際等本國生產晶片及自製晶片設計軟體，在今年底前重新生產旗艦版5G手機，並在明年初上市。若此一消息為真，顯示美國對中國的科技制裁，反而促進陸企更積極追求技術自主，並已取得一定進度。

美國對中國的科技鎖喉愈鎖愈緊。華府要限制北京開發能夠主宰國家及經濟安全的次世代技術，北京則把華府的限制當作圍堵和孤立中國的惡意打壓。中國的反制已落實到行動上，先前以國安為由限制美光產品在大陸銷售，並已自8月1日起限制鎵、鍺等晶片製造的關鍵材料出口。

美國也正研議擴大對中國大陸的出口管制措施，據悉總統拜登可能在8月中旬簽署行政命令，限制美企在中國大陸投資關鍵技術。這項行政命令側重於半導體、人工智慧（AI）跟量子運算將禁止特定交易，其他交易將須向政府揭露。雖然美國限制大陸取得或製造先進晶片，將對大陸造成極大的傷害，但華府持續對北京施壓，正如美國晶片業多認為的，將是七傷拳，美國也蒙受其害。

美國半導體產業協會就示警，指白宮一連串對陸管制恐遭反噬，將激勵中方加速自主，影響美國晶片業擴張，輝達、英特爾、高通等美國晶片大廠的執行長，從上月聯袂說服拜登政府打消對陸出口管制的念頭，可看出美國晶片業者的擔憂。然而，美國參議院和白宮仍在加大封鎖力道。

事實證明，美國對中國科技出口管制的影響被高估了，也低估了中國繞開管制的能力。一個顯明的事例是，自川普政府2020年禁止向華為銷售高端晶片後，西方國家預測中國的5G推廣速度將趨於停滯。事實恰恰相反，中國5G基站的數量連續兩年幾乎都翻倍增長，目前的總和約占全球一半。由於無法獲得更新的晶片，華為的手機業務急速萎縮，但如今華為似乎已能自主設計並在中國生產高端晶片。

面對晶片技術遙遙領先的美國，中國利用市場優勢打擊美國企業，對美光的管制，警示意義大於實質意義，不排除中國將來會進一步提高處罰力度，擴大反制範圍。不過，業內人士擔憂，反制措施是否將重蹈美國的覆轍，「殺敵一千，自損八百」，因為制裁美國企業將導致吸引外資更加困難，使得本就阻力重重的中國疫後經濟復甦之路更加坎坷。唯一沒有後遺症的反制之道是加速補足短板。中國大陸的「第四次工業革命」正加大力度進行，積極將AI應用到製造業、採礦業、農業和物流業上，努力繞開美國科技限制。

手機等消費端技術算是次要問題，企業生產力才是決定性的關鍵。大陸一些龍頭公司積極提供基於雲計算的AI服務以及培訓和諮詢業務，向成千上萬的公司推廣這項新技術，希望快速深入到各行各業中去，讓AI賦予各行各業價值。主導其事的是華為，其入場方式是為製造業、醫藥研發、礦業、鐵路、金融等其他行業的客服訓練AI系統，且能獲得華為自研的鯤鵬與昇騰AI處理器支持。中國大陸計畫在第四次工業革命中，將AI有效應用用於生產、物流和服務中，追求世界領先地位。

5G是未來產業競爭的另一個勝敗關鍵，其高速傳輸、低延遲、大連接密度和良好的網絡可靠性，將對各個產業的發展起到重要的促進作用，並帶來更多創新應用和商機。5G在西方消費端技術運用成果不彰，網路下載速度只有中國的一半，中國在5G頻寬方面具有明顯優勢，在實現商務自動化方面頗有進展。中國的5G2B與AI已帶來實在的好處，比如更便宜的工業產品、更高效的港口和自動駕駛汽車的應用等。

高端晶片是中國的短版，一時尚難突破封鎖。不過，美國廠商已經受不了業務損失，高通公司三分之一的年收入來自中國，輝達則是五分之一，《晶片法案》所提供的支持根本無法彌補因配合聯邦監管而損失的收入，所以鬆綁是遲早的事。即使不放鬆管制，也將如全球首屈一指的荷蘭曝光機設備製造商艾司摩爾（ASML）所說的，中國最終會發展出替代產品。這是中國反封鎖的「必由之路」，而且已經看到曙光；過程是艱苦的，結果將是美好的。