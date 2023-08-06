《聊齋誌異》中有一篇〈畫皮〉的故事，內容是說一位姓王的書生，在半路上遇到一個自稱為嫡婦所虐待，因而出逃的美貌女子，為其豔麗的外表所惑，便攜其返家，密室藏嬌，無人知曉，王妻雖加勸戒，皆不肯聽從。

後來在一個道士的指點之下，才發現原來這女子是一隻醜惡的厲鬼，最擅長的就是用畫筆描摹出豔麗的人皮外衣，可以披在身上，搖身一變而成美女。王生得知之後，在道士的協助下，想要驅逐厲鬼，卻無奈厲鬼法力無邊，將王生裂腹挖心而去。幸有道士出馬，以葫蘆收妖，方能鏟除這個妖孽，但王生已死，終是難以復生。

王生之妻，懇求道士替王生設法還陽，道士遂指點王妻，向街市上一名髒臭污穢的乞丐求助。乞丐對王妻百般折辱，甚至口中吐出一灘濃痰，非得要王妻吞下不可。王妻忍下所有的羞辱，吞下濃痰。回家後，肚腹中的濃痰，從胸臆中蹦跳而出，宛如人心，落入王生的胸腔，這才使得王生復活了過來。

蒲松齡藉此一故事，大發感慨，「愚哉世人！明明妖也，而以為美。迷哉愚人！明明忠也，而以為妄」，世人往往為美麗的外表、謊騙的言詞所惑，而不能察知在美麗的畫皮下所包藏的醜惡真面目。

其實，這種事例，古今屢見不爽，就以現在台灣的政局來說，民進黨不就是最擅長利用畫皮以欺瞞世人的嗎？而世上的王生卻又何其之多？自己裂腹挖心而死，這也就罷了，還連累妻子，橫遭種種羞辱，禍從己生，咎由自取，其實根本就是不值得去挽救的。

儘管我對王妻的忍辱負重，是相當不以為然的，但從整個社會來說，其實也是一種悲天憫人的襟懷，世間猶有一些像王妻般的仁人志士，還是令人感到欣慰、敬佩的。只是，道士既然法力無邊，乞丐又能妙手回春，又何以不能見機於事前，防患於未然呢？此所以我對目前許多號稱為「知識分子」的學者、專家，更是多有微詞的。道士、乞丐，至少還於事後想方設法補救，但而今的知識分子卻不是袖手旁觀，就是等而下之的沆瀣一氣，不知蒲松齡再世，會如何痛心疾首？（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※