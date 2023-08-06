農業部部長陳吉仲8月走馬上任，就對前瞻計畫分配81億元經費前鎮漁港改建表達力挺，但在部長的揭牌儀式上除了喊出「感謝老天爺」，並對總統蔡英文表達感謝之意，並未提到農漁相關實際政策，回顧年初才因缺蛋危機慘遭輿論撻伐，不僅不見業力引爆反而步步高升，其向上管理能力已讓外界瞠目結舌。

陳吉仲在農委會主委任內發生爭議一路過關斬將，號稱總統蔡英文愛將且經歷內閣多次改組依舊穩若泰山，即便年初深陷缺蛋危機，甚至遭遇農產品被封殺，卻未看到負起任何政治責任；農業部成立走了35年，卻對未來政策走向蝸行牛步。

農業部成立的宗旨並非升格，陳吉仲接任不是只會複述現有農業政策，包含勞動力衰老化、小農發展缺乏規模化、氣候變遷等問題，必須真正提出農業政策升格的白皮書，而非只是政治分贓的升格大會。第一、建置實體農民學院提升勞動人力活化，第二、訂定《農業基本法》以利未來小農產業轉型，第三、因應減碳反思農業科技研究策略。然而，陳吉仲揭牌儀式最後強調「今天坦白跟各位報告，身為第一任農業部長，要特別感謝民進黨執政，在蔡英文總統底下，讓一個鄉下孩子可以有機會來擔任部長位置。」卻沒提到貿易衰退、逆差擴大、進口肉、蛋補貼的實際問題。

陳吉仲「升職記」呈現一種向上管理的政治酬庸，即便爭議不斷依舊無懼業力引爆，漠視現實問題累積政策業障，最終恐將遭到現實民意反噬。

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