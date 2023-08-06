大陸著名歌手兼作曲家刀郎，在被打壓、沉潛了10年之後，今年復出，以一曲〈羅剎海市〉席捲了整個流行樂壇，點播的聽眾，高達80億之多，打破了所有的記錄。

〈羅剎海市〉的曲調，揉合了民歌、小調、搖滾等多重元素為一，曲風迥異於從前的作品，唱誦之下，酣暢淋漓，可以一氣呵成，固然容易受到聽眾的青睞；但真正激起共鳴的，還是歌詞中許多直截痛快、刀刀入骨、拳拳到肉的批判與諷刺。

據網民的理解與詮釋，刀郎基本上是針對著大陸的流行樂壇而發的，其中明諷暗刺的對象，幾乎都可以歷歷指出，但是，如果僅僅將其諷刺對象限於流行樂壇，未免過於低貶了，事實上，其實說他是針對著大陸當代社會的批判，也是不為過的；甚至，我將他移轉至台灣政界的怪現狀，也都是若合符節的。

不過，〈羅剎海市〉儘管如鐵板銅琵，足以朗唱得令人意氣激昂，但他的歌詞，相信能真正理解的不多，因為詞氣雖是激烈，詞句卻是頗多隱晦，如果不能理解歌詞的典故，恐怕是沒有辦法完全明白的。

刀郎應該是對蒲松齡的《聊齋誌異》相當稔熟的，其中已隱約用了〈畫皮〉的典故不說，歌名〈羅剎海市〉，其實就來自《聊齋誌異》中一篇小說的題目。

蒲松齡〈羅剎海市〉的故事，其實要分兩截來看，前半是「海外奇譚」，敘寫一個「羅剎國」的異域風貌，上承《山海經》的「遠國異俗」，下開《鏡花緣》唐敖、林之洋、多九公的「異域探險」；而後半則依仿唐傳奇的〈柳毅傳〉，遇仙之後，大獲財寶而歸的故事。刀郎的〈羅剎海市〉，則僅取其前半為典實，據以發揮批判。

蒲松齡〈羅剎海市〉中敘述主角馬驥，面貌「美好如女」，向來有「俊人」的美稱。他從事海外貿易，遇上颱風，竟漂浪到一個叫「羅剎國」的地方。「羅剎」是印度教、佛教中的神祇，相傳女羅剎貌美而狠、男羅剎既醜又惡，但蒲松齡筆下的「羅剎國」，整個社會的審美觀念，就是「以醜為美」，長得越醜，越受歡迎，而且也地位越高，如當朝宰相就是長得「雙耳皆背生，鼻三孔，睫毛覆目如簾」的。馬驥初到羅剎國，雖驚訝於國中之人多數長得怪醜莫名，殊不知在他們的眼光中，馬驥的「俊人」，才真正是醜惡不堪，被目為怪物的。這是一個「美醜顛倒、是非混淆」的國度。

蒲松齡最具諷刺力的一筆，就是馬驥有一次突然興起，「以煤塗面」，將臉貌裝扮成「張飛」，卻搏得主人的激賞，將其推薦給君王，還拜了下大夫的官位。可惜，日久真容顯現，還是無法為人接納，只能乞歸，告老還鄉。蒲松齡藉此影射當時的社會，也是如此美醜不分、真偽不辨的，「花面逢迎，世情如鬼」，其實，就是放諸當代社會，又何嘗不是如此？

刀郎的〈羅剎海市〉，所取的就是前半段的典故，一開首，「羅剎國向東兩萬六千里，過七衝越焦海三寸的黃泥地」，便指出這個異域的神話國度，就是一個污穢腐臭不堪的地方，「過七衝越焦海三寸」，藉用了道教養生說的「七衝」、「三焦四海」為說，下面的「黃泥地」就是指人體的排泄之處，用語極為隱晦，但卻寓意明顯。這地方有條「一丘河」，流過一個叫「茍茍營」的城市，居民無非都是「狗茍蠅營」的「一丘之貉」，可以說是很鮮明的指斥了。

茍茍營當家的杈桿兒（老大）名字叫「馬戶」（驢的簡體字），是「十里花場」（妓院）有名的風流人物，相貌是「兩耳伴肩三孔鼻」，「未曾開言先轉腚」，則是擅於周旋，憑藉著花言巧語（老粉嘴兒），面面俱到。她的手下非常多（把蛋來窩），這些人個個都以為自己是羽鮮麗的雞。馬戶不知道自己其實是頭驢，又鳥（雞的簡體字）不知道自己是一隻「野雞」，在「勾欄」洋洋自得，自為高雅無比，其實就像公公（太監）在那邊自己耍威風一樣。

在這裡，刀郎將整個流行樂壇（其實也影射整個社會）比擬成妓院，杈桿兒、驢、雞、勾欄，都是與妓院相關的詞語，而也莫不暗示了其中與「性」的關聯（驢，就是潘驢鄧小閒的「驢」），換句話說，這個群體裡的人，個個自命高雅，殊不知就只是道道地地、蠅營茍茍的「一丘之貉」而已。

然後，馬驥出場了。馬驥無疑就是刀郎自己，「美丰姿，少倜儻」，直接套用了蒲松齡的文字，強調自己優秀的才華。「人海泛舟搏風打浪」，幾經樂壇的風風雨雨、波波浪浪，「龍游淺灘」，在此「惡地」，不知受盡了多少的打壓與折磨，才赫然發現此地的美醜不分，是非「常顛倒」。

羅剎國的「顛倒」，最顯著就是「馬戶愛聽又鳥的曲」，驢與雞一呼一應，相互唱和。分明不過是一隻「草雞」（母雞），卻偏偏掌握了整個流行樂壇的大權（牝雞司晨），堂堂皇皇掛起金字招牌（半扇門楣上裱真情），將自己妝點成一副光鮮亮麗的模樣（紅描赤、畫皮、綠綉雞冠金鑲蹄）。但是，內心齷齪污穢的本質，就像是「從來煤蛋兒生來就黑」，「不管你咋樣洗呀，那也是個髒東西」。可笑的是，「那馬戶不知道它是一頭驢，那又鳥不知道它是一隻雞」，還自以為自己是有多高大尚，就好像豬狗登堂入室，鞋拔子當自己是如意一樣。

這群人往往把「愛心」拿出來當幌子，但「心有好歹」，「百樣愛也有千樣的壞」，就好像「女子」合而為「好」字，卻也不是全部都好，俗語裡「還有黃蜂尾上針」的說法呢？「那又鳥」三字，隱隱約約點出了當代樂壇操掌者的姓氏，則更是耐人尋味地呼之欲出了。

最後的一段歌詞，刀郎請出了20世紀最著名的哲學家、語言學家維特根斯坦當佐證。維特根斯坦是奧地利人，「歐鋼」老闆的兒子，指的是他曾經繼承過一筆龐大的遺產，但後來專力於哲學、語言學的研究，《邏輯哲學》一書，至今仍被目為經典之作。但是，「他言說馬戶驢又鳥雞，到底那馬戶是驢，還是驢又鳥雞，那驢是雞那個雞是驢，那個雞是驢，那個驢是雞，那馬戶又鳥」，這段頗類似繞口令的歌詞，卻是很難索解。原因非常簡單，維根特斯坦一生的「名言」，不知凡幾，到底哪一句可以相呼應，就見仁見智了。

不過，維根特斯坦一生最大的成就，就在企圖以邏輯思維，打破語言的迷障，世間許許多多的「真相」，往往為令人眼花撩亂的語言表象所掩蓋，唯有認清其邏輯規律，恆真的才會永遠是真實的。但是，這道理卻是沒有多少人知道，因此，到底是驢是雞、是馬戶是又鳥，甚至驢和雞的關係，都混淆不清了。以「愛心」為例，它就代表著一切美麗動聽、冠冕堂皇的口號、幌子，實際上埋藏在這口號、幌子之下的真相，往往是不堪聞問的，但卻是舉世泯泯汶汶，沒有人能真的探尋出其本質的。套句羅蘭夫人的名言：「自由啊自由，多少罪惡假汝之名以行！」刀郎語重心長的將此一問題往人性上提升，「是我們人類根本的問題」，世間亂象，豈不正是如此？

藉此，刀郎突破了他自身境遇的局限，所批判、諷刺的對象，也從當代的流行樂壇，擴展成全體社會，既沉痛，而又有力。事實上，這現像當然不會僅僅限於大陸，舉世一例，如果將之挪移到台灣的政壇（或社會），又何嘗不是如此？君不見政壇上許多濟濟楚楚的大人物，口說言談，是多麼的流暢便捷，而各種的口號，又哪一個不是美麗而動聽？但藏污納垢，卻又有多少人能真正察覺出來？這些驢、這些雞，還洋洋自得，自以為有多麼的高大尚，其實也不過就是一隻馬戶、一隻又鳥而已。而當我們唱到「三更的草雞打鳴當司晨」時，又會聯想到什麼人？這豈不是既貼切而又深刻的諷刺！

〈羅剎海市〉是2023年刀郎《山歌寥哉》所收的11曲之一，「寥哉」指的就是《聊齊》，其歌名、歌詞，也往往以《聊齋誌異》為本源，其中〈羅剎海市〉、〈畫皮〉、〈翩翩〉、〈畫壁〉等，更都是膾炙人口的名篇，化古為今，古為今用，有根有柢，有本有源，即便不將它視為流行音樂，就是從文學的角度來說，也是相當具有開創性的。

平心而論，刀郎的〈羅剎海市〉是好聽易唱，但卻是不容易理解的，沒讀過《聊齋誌異》，沒聽過維根特斯坦，不懂馬戶、又鳥的簡體字形，就很難真正了解刀郎的用心良苦，更無法直探其寓意的深遠。（作者為退休大學教授）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※