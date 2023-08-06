副總統賴清德率領特使團將於12日啟程，出席巴拉圭總統貝尼亞就職典禮，往返分別過境紐約及舊金山，雖然外交部、總統府與賴清德競選總部全力撇清，指華府或大華府地區從未納入過境地點考量，也不能掩飾美方以「最低規格」接待賴清德過境的事實。賴清德個人是否能通過美國「面試」事小，美台關係空前友好的假象經不起政治現實考驗，在美中共同制約下，難以深化提升才是警訊。

美設禁區 賴難越雷池

賴清德將以總統特使身分出訪具有多重意義，除了鞏固台巴邦誼，也是測試拜登政府對他的信心與信任度。掌握絕對外交權力、資源與工具的執政黨總統參選人，理論上在兵家必爭的美國戰場享有優勢，但賴清德的決策品質粗糙，態度輕慢，誤判形勢，再加上磨不掉的「務實台獨工作者」印記，一盤好棋快被玩殘，除了華盛頓特區與大華府地區仍是「禁區」，不能公開進行僑界造勢外，他此行是否能會見美國官員仍是未定之數。

現任副總統的光環使賴清德擁有權力基礎，及有龐大的外交系統可支配是他利基所在，但這也是他的「阿基里斯腱」。總統候選人，如蔡英文、朱立倫等曾進入國務院、白宮國安會、國防部會晤美國官員，但因拜登政府堅持台灣的正副總統、行政院長、外交與國防部長進入華府的限制，拒絕對賴清德釋放任何正面、有利的訊號。

最令人錯愕的是，為了模糊無法進入華府或大華府地區的事實，總統府、外交部、賴清德競選總部辯解，賴清德這次過境符合慣例，在與美方交涉過程，從來沒有爭取過境華府及美國在台協會（AIT）總部所在的維吉尼亞州阿靈頓，只是被動全盤接受美方的決定。

另外，賴清德不改「台獨金孫」本性，日前揚言「當台灣總統可以走入白宮，所追求的政治目標就已經達成」，又暴露其終極台獨本質，已遭到拜登政府嚴重關切，為了避免「二度傷害」的尷尬場面，華府成為賴清德的禁忌，令他不敢嘗試任何突破的努力。

除了觸犯鼓吹台獨的天條，賴清德及其團隊高估了拜登政府「堅若磐石」的支持，低估了美中共同處理台灣問題的影響力。美國國務卿布林肯6月訪問北京時，中方就點名賴清德，認為他是「支持台獨分子」，恐讓台海情勢加速惡化，也會進一步損害美中關係；中國駐美國大使謝鋒日前更表明，「現在的首要任務是阻止賴清德訪美」，「堅決擋住這頭正向我們衝來的灰犀牛」。

台美關係 逆轉的拐點

雖然美方不會輕易向中國的壓力屈服，布林肯本人也警告，對於賴清德過境，中共沒有理由過度反應，或作為在台海進行挑釁行動，干預台灣選舉的藉口；另一方面則透過不斷重申一中政策，及給予賴清德最低規格的接待向中方表態。

重大外交失誤引發美方疑慮，使得賴清德的美國面試變調為「補考」，也喪失了美國主戰場的優勢，現在只能希望低空過關，不求加分。相對之下，目前民調落後的在野總統參選人，特別是國民黨的侯友宜可望在美國演出「絕地大反攻」，各界對此也有高度期望。

柯文哲4月曾以民眾黨主席身分訪問華府，3次進入AIT，會晤了國務院、國安會、國防部官員，目前柯文哲是否要再度訪美擴大戰果仍然未定，而侯友宜訪問日本，提出「台海安定、台灣安全、日本安心」的「三安」政策，受到普遍肯定與讚揚，使他信心倍增，再利用訪問美國扭轉選情已是必要之舉。

AIT主席羅森柏格多次公開表示，美國不會在台灣大選選邊站，反對境外勢力干預，但由於台灣總統候選人背景不同，如賴清德是「過境」，侯友宜與柯文哲則是「訪問」美國，美方如何公平、適當安排是個高難度任務。侯友宜9月訪美的接待規格目前仍不明朗，但必定受到較小的限制，可有更大的發揮空間，相較於賴清德的美國行不要扣分，侯友宜應是只會加分，對選情可產生一定作用。

前副總統呂秀蓮警告，台灣目前外交「內宣化」，都是請外人來訪問，下任總統會面臨走不出去的困境，「這是我們共同的危機跟羞辱」，賴清德的過境美國就是一個縮影。若無法下架民進黨，台灣的外交必然走向危機與羞辱，3位總統參選人在美國的「三腳督」可能就是選情轉變的拐點。