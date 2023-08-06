「哀唷，好痛唷，我怎麼這麼倒楣嘛 !」一位六十歲的鄰居，雨天路滑，又急著跑回家，摔了一跤，眼角旁邊跌個大洞，流了不少血，狀甚恐怖。

大男人哭哭啼啼

我與妻趕緊開車送他去醫院掛急診，縫了好幾十針。妻後來對我說:「奇怪 ! 一個大男人，怎麼這麼軟弱，哭哭啼啼的喊痛、喊倒楣。」

不是這個鄰居軟弱，碰到這種事，疼痛難耐，自然會呼媽叫娘的喊痛，然後就會想自己為什麼這樣倒楣，這是人之常情，與年齡、性別並無太大關係。

有次我患膿瘍在台大醫院開刀，膿瘍發生在肛門附近的地方，裡面蓄膿發炎。開刀本身並不難過，因為全身麻醉，出開刀房清醒時，手術早已完成。但開刀前要先洗腸，一桶像肥皂水的東西，由 肛門灌進去，難過時，人好像要休克一樣。我在想有時人因忍受不了痛苦想自殺，大概也就是那種樣子吧 !

苦難的磨練

有次騎五、六輛摩托車的年輕人，從我的車旁呼嘯而過，狀甚瀟灑勇猛，才過了幾分鐘，我又遇到他們，幾輛車自己擦撞倒在一起，有一位趴在地上，面朝下，左手伸得高高的，一直抽動，好像在喊加油或萬歲的樣子，手抽動幾次就倒下不再動了，我想大概是死了。

人活的時候，以為自己是條龍，要死的時候其實連一條蟲都不如。

人是軟弱的，第一次碰到困難，不知所措，第二次就增加了應對能力。第二次頭跌破了，喊痛喊倒楣的程度一定比第一次小，第二次開刀的恐懼感也會比第一次少。

痛苦或倒楣事，雖然我們不樂見，但來了也不要怨天尤人，因為那可能是你千載難逢的磨練機會，你將因而更茁壯，更剛毅且有智慧，並非完全是倒楣的事。

人生的遭遇總有挫折艱辛，但焉知那不是上天安排的使你成長之路，請記得「上帝給人一分困難，也會給人一分解決的智慧！」

（作者為前監察院院長、天使居創辦人，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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