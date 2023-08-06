第31屆成都世界大學運動會（世大運）正熱烈進行中，中華隊共212位選手參加16種競賽項目，截至6日中午，中華隊獲得6金、15銀、16銅，總得牌數37，排名第7；中華隊人氣不錯，開幕式進場時獲得滿場如雷掌聲。反而台灣內部，為中華隊奪得首面金牌的孫家閎，因比賽中播放〈我愛你，中國〉背景歌曲，引發「親中」的質疑，獲得金牌應有的喜悅和光榮感被稀釋了不少。

不需要為認同道歉

孫家閎面對獨派的質疑並未退縮，他認為每一種運動都各有其獨特的背景文化，身為武術專業選手，要「尊重與採納運動種類發源地的文化元素，來為運動表現加分」，太極發源於中國大陸，加上他從3歲開始練武，會對傳統武術有這麼高的興趣，是受大陸知名武打明星李連杰在電影中的表現所啟發。

孫家閎國中畢業後，就不斷前往大陸各地學習武術，無論這項運動的淵源，或孫家閎個人習武的過程，都與大陸關係密切，再考慮到比賽時的策略，用一首大陸在地人所熟悉的歌曲作為背景音樂，應該是恰當的選擇，台灣網友實在無須玻璃心，認為孫家閎傷了台灣人的尊嚴。

〈我愛你，中國〉原唱者為出生於馬來西亞的藝術歌曲表演家葉佩英，是大陸演員陳1979年主演電影《海外赤子》的主題曲。出生上海的陳已入籍美國，曾2次奪得金馬獎最佳女主角獎，也曾獲金馬獎最佳導演獎，是目前唯一一位同時拿過這兩個獎項的電影人。

孫家閎選擇〈我愛你，中國〉作為比賽音樂時，或許沒有想那麼多，然而，從這首歌曲背後相關人物的故事，正具體而微地體現了各地華人之間的文化臍帶，相同的文化根源與養分串連了華人的認同與彼此對話的機會，正如孫家閎以運動的背景與文化，來說明他選擇音樂時的考量，太極源於中國大陸，那就使用一首大陸的歌曲，合情合理。

對某些人來說，「中國元素」是政治符號，因此特別敏感、甚至鑽牛角尖；然而，對更多人來說，中國元素裡的歷史、文化、藝術等豐富意涵，更為迷人；若放在「運動」這個敘事框架裡，中國大陸早已是國際上的運動大國，以2020年東京夏季奧運為例，大陸總獎牌數高居第2，次於美國、領先排名第3的地主國日本。

換句話說，我們可以有多個不同的角度，去認識大陸、理解大陸，一聽到「中國」就全身豎起如刺蝟般的尖刺，不但是自尋煩惱，更是畫地自限。

體育是兩岸交流機會

蔡英文2016年1月16日當選總統當晚，在面對群眾致詞時公開表示：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」然而，7年多來，類似孫家閎這樣「被出征」的例子發生過多少次？真是數也數不清了。更何況，「中國」所指涉的也可以是我們的國號中華民國，更可以是文化中國。那麼，愛這樣的中國、認同中華文化，有什麼不對、有什麼不可以呢？

來台接受唐獎永續發展獎的美國哥倫比亞大學教授薩克斯，在受訪時以俄烏戰爭為例指出，這個戰爭的輸家是夾在美俄中間的烏克蘭，他提醒，美國與中國正在進行非常危險的鬥爭，此時台灣的處境非常脆弱、危險，因此，「台灣要盡一切力量抗拒所有挑釁的行動。」薩克斯認為，與對岸進行更多對話就是必要的降溫手段。關於這點，蔡政府還有很大的努力空間，而體育不就是最好的交流機會嗎？

成都世大運之後，緊接著就是9月分的杭州亞運，孫家閎等多位好手也將繼續參與此一體育盛會。期待國人能放下愛不愛中國之類的糾結，成為台灣健兒的後盾，讓選手們能夠無後顧之憂，以更大的努力創造最好的戰績！