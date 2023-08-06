朝野最近為了政府預算的財政紀律吵翻天，蔡英文總統擔心影響明年大選選情，搬出前總統馬英九任內留下的債務更多當藉口。只是，蔡政府執政7年多，都快下台一鞠躬了，還硬拖馬英九下水背鍋，難道現在還是馬政府當家作主？

審計部報告指出，近年政府編列多項特別預算，均以舉借債務支應，截至2022年底止，債務未償餘額已達5兆6997億餘元。在野立委痛批，民進黨政府透過編列特別預算規避《公共債務法》債務上限，從債留子孫變成「債留曾孫」。

審計部的報告其實並不新，這幾年遇到選舉或是審查預算，這類話題就會被搬上檯面討論，但在野黨怎麼叫罵也沒用，在民進黨完全執政下，所謂「立法院審預算是為人民看緊荷包」的說法早就成為笑話，倒不如說是為民進黨的政黨利益「撒幣護政權」來得貼切。

朝野相互罵來罵去，數字億來億去，吵了老半天，老百姓還是搞不清楚，不如活在當下。所以，民進黨深知沒有了政權什麼都免談，儘管前瞻計畫花錢如流水，且分配不均，包括屏東花21.5億蓋6座停車場淪為蚊子館、高雄前鎮漁港爽拿81億前瞻預算等，新任農業部長陳吉仲都還能大言不慚地稱讚漁港改建是前瞻性的基礎建設。

蔡英文不遑多讓，甩鍋馬英九、陳水扁來否認她債留子孫，狠打臉審計部這隻烏鴉所做的報告。然而，政府撒錢是不是能救經濟仍有爭議，經濟是否能復甦還是取決於經濟基本面，唯有出口暢旺、國內市場景氣復甦，老百姓才能真正過好日子。一個負責任的政府應該向前看，一味「馬維拉」推給前朝，豈不時空錯亂？